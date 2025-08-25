Легенда хип-хопа Баста Раймс приедет в Россию со своим личным барбером
Американский рэпер Баста Раймс приедет на выступление в Россию со своим личным барбером. Организаторы пообещали заплатить хип-хоп легенде 350 тысяч долларов.
По данным telegram-канала Mash, Раймс выступит на концерте в Москве, где исполнит всеми любимые треки I Know What You Want, Break Ya Neck, Touch It. Всего вместе с рэпером прибудут еще 11 человек.
Как оказалось, в команде исполнителя будет и личный барбер. Раймс хочет идеально выглядеть на выступлении, а свои волосы не доверяет кому-либо другому. При этом райдер у артиста скромный. В нем он просит черные и белые полотенца, много воды, свечи и проигрыватель.
Раймс выступит на главной сцене кинопарка «Москино» 31 августа. За это ему заплатят в районе 300 тысяч долларов, или 24 миллиона рублей. Вознаграждение выше среднего уровня оплаты для артистов такого уровня. Организаторы отказались комментировать информацию об этом.
