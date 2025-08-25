Легенда хип-хопа Баста Раймс приедет в Россию со своим личным барбером

25 августа 2025, 15:38

Баста Раймс (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Американский рэпер Баста Раймс приедет на выступление в Россию со своим личным барбером. Организаторы пообещали заплатить хип-хоп легенде 350 тысяч долларов.