«Поздравьте меня»: Любовь Успенская стала водителем автобусов

25 августа 2025, 14:06

Певица Любовь Успенская рассказала, что получила водительские права категории D

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Любовь Успенская рассказала, что теперь может управлять автобусами. Королева шансона получила водительские права категории D. Об этом стало известно из ее соцсетей.





Исполнительница хита «Кабриолет» продемонстрировала новые знания и умения, проехав на микроавтобусе Mercedes по своему поселку. Заодно она отметила, что вождение и дорога — это ее страсть, сравнимая с любовью к сцене.

«Теперь я обладательница прав на вождение автомобиля категории D, поздравьте меня автолюбители и автомобилисты. Эта категория как раз позволяет мне водить мой прекрасный огромный автомобиль. Кажется, скоро буду ездить в любые места, куда мне захочется», — поделилась 71-летняя певица.