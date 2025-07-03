Долги, банкротство и гибель отца: Виктория Боня раскрыла подробности отношений Лепса и Кибы. Что стоит за их романом?
В последние месяцы роман 62-летнего Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой стал одной из самых обсуждаемых тем в отечественном шоу-бизнесе. Пара с внушительной разницей в возрасте вызывает массу вопросов и споров. «Радио 1» расскажет, кто такая Аврора Киба, почему её семья оказалась в центре громких разоблачений, и как на этом фоне ведёт себя сам Лепс.
Как начался роман Лепса и Кибы: красная дорожка, кольцо и первые слухиПервые разговоры о романе начались летом 2024 года. На премии «Муз-ТВ» 62-летний Григорий Лепс появился в сопровождении юной Авроры Кибы. Артист держал девушку за руку и с улыбкой заявил журналистам: «Это моя невеста. Хотя она ещё не решила».
На безымянном пальце Авроры в тот день красовалось кольцо от ювелирного дома Graff, оценённое, по слухам, в несколько миллионов рублей. Сама девушка в соцсетях лаконично подписала фото: «Коротко, но ясно». Однако именно ясности в этой истории многим и не хватило.
Аврора Киба: от светских хроник до обвинений в меркантильностиАврора быстро стала героиней таблоидов. Она заявляла, что «не нуждается в деньгах», но при этом активно демонстрировала подарки жениха: украшения, брендовые наряды и отдых в дорогих отелях. В светской тусовке девушку окрестили «девушкой, которая просто чья-то».
Филипп Киркоров, известный своими резкими высказываниями, на проекте «Мастер игры» заявил, что без известного жениха Аврора — «никто», на что Киба ответила, что она «не просто чья-то девушка, а личность».
«Я — та, которой Лепс четыре раза делал предложение. Я девочка из обеспеченной семьи, у меня все в порядке. Закончила и получила два средних образования в Москве: и международное, и русское. И сейчас учусь в Лондоне в лучшем университете мира и дизайна», — сказала Аврора.
Семейные проблемы Кибы: банкротство, долги и трагическая гибель отцаСитуацию подогрела Виктория Боня, которая в шоу «Злые языки» раскрыла подробности о прошлом семьи Авроры. По словам телеведущей, отец девушки, Илья Беляков, при жизни столкнулся с серьёзными финансовыми трудностями.
«Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно», — заявила она.СМИ сообщают, что ей пришлось закрыть три бизнеса и выплатить около 25 миллионов рублей. Судебные разбирательства по части долгов продолжаются до сих пор. Боня открыто намекнула, что отношения Авроры с Лепсом могли стать своеобразным «семейным планом» по выходу из кризиса.
«Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — отметила Боня.Кроме того, артистка добавила, что Лепс может просто помогать Кибе в продвижении карьеры. Однако певец опроверг подобные заявления, отметив, что у него настоящие чувства к девушке и он мечтает ещё раз стать отцом.
Ответ Авроры Кибы: отрицание долгов и уколы в адрес БониНе заставила себя ждать и реакция самой Авроры Кибы. В соцсетях девушка резко ответила на заявления Виктории Бони. Она категорично опровергла информацию о долгах и финансировании её учёбы Лепсом.
«Не была в курсе, пока на меня не обрушили смс с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня — каких-то долгах в 25 миллионов рублей. Это смешно! Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето», — написала Аврора.Девушка также не удержалась от язвительного комментария в адрес самой Бони, высмеяв её попытки называть себя журналистом.
«Чтобы быть журналистом, нужно заканчивать журфак, а не курсы "Останкино"... Или факультет пищевых производств. Тут кто на что учился... Простите», — добавила Киба.По мнению Кибы, внимание Виктории к её персоне — не что иное, как способ вернуть себе место в новостных лентах.
Лондон, мода и неудачная попытка самостоятельной жизниОсенью 2024 года Аврора отправилась в Лондон, чтобы начать обучение в одном из самых престижных учебных заведений в мире моды — Лондонском колледже. Этот шаг многие восприняли как стремление к самостоятельности и развитию профессиональной карьеры. Однако долго за границей она не задержалась: вскоре девушка вернулась в Москву. Также она заявила, что Лепс не оплачивал ее обучение.
«И к моей учебе в Лондоне Гриша отношения не имеет! О чем неоднократно сам и говорил в своих интервью», — подчеркнула она.
Многие считают, что учеба за границей была скорее имиджевым ходом, чем реальной карьерной инвестицией. В своих соцсетях Аврора продолжает активно демонстрировать атрибуты роскошной жизни — дизайнерские наряды, салоны красоты и ювелирные украшения.
Провал на телевидении: критика со стороны артистовВ проекте «Мастер игры» её участие вызвало критику как со стороны членов жюри, включая Филиппа Киркорова, так и со стороны других конкурсантов. После ухода с шоу актёр Даниил Вахрушев открыто назвал её «пустоголовой». В ответ Аврора выступила в соцсетях с призывом избегать личных оскорблений, однако её заявление многие восприняли скорее как попытку оправдаться, чем как уверенную позицию.
Дорогое кольцо от Graff: любовь или пиар?Отдельной темой для обсуждений стало кольцо от Graff, подаренное Авроре. Разные источники называют разные суммы — от 5 до 70 миллионов рублей. В шоу-бизнесе всё чаще звучат предположения, что столь щедрые подарки — способ удержать внимание молодой избранницы и одновременно вернуть себе былой интерес со стороны прессы.
Также в сети обсуждают внешние изменения Авроры. Известно, что на совершеннолетие родители подарили ей ринопластику.