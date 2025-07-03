Долги, банкротство и гибель отца: Виктория Боня раскрыла подробности отношений Лепса и Кибы. Что стоит за их романом?

03 июля 2025, 09:12

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

В последние месяцы роман 62-летнего Григория Лепса с 19-летней Авророй Кибой стал одной из самых обсуждаемых тем в отечественном шоу-бизнесе. Пара с внушительной разницей в возрасте вызывает массу вопросов и споров. ​«Радио 1» расскажет, кто такая Аврора Киба, почему её семья оказалась в центре громких разоблачений, и как на этом фоне ведёт себя сам Лепс.





Содержание Как начался роман Лепса и Кибы: красная дорожка, кольцо и первые слухи Аврора Киба: от светских хроник до обвинений в меркантильности Семейные проблемы Кибы: банкротство, долги и трагическая гибель отца Ответ Авроры Кибы: отрицание долгов и уколы в адрес Бони Лондон, мода и неудачная попытка самостоятельной жизни Провал на телевидении: критика со стороны артистов Дорогое кольцо от Graff: любовь или пиар?

Как начался роман Лепса и Кибы: красная дорожка, кольцо и первые слухи

Аврора Киба: от светских хроник до обвинений в меркантильности

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* / avrorakiba)



«Я — та, которой Лепс четыре раза делал предложение. Я девочка из обеспеченной семьи, у меня все в порядке. Закончила и получила два средних образования в Москве: и международное, и русское. И сейчас учусь в Лондоне в лучшем университете мира и дизайна», — сказала Аврора.

Семейные проблемы Кибы: банкротство, долги и трагическая гибель отца

«Лепс дружит не только с Авророй, но и с ее семьей. Причем очень давно! Еще до того как погиб ее отец. Вы не знали этого? Он ушел из-за того, что обанкротился. У них осталось много долгов, и мама Авроры выплачивала их самостоятельно», — заявила она.

«Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — отметила Боня.

Ответ Авроры Кибы: отрицание долгов и уколы в адрес Бони

«Не была в курсе, пока на меня не обрушили смс с такими подробностями о моей семье, о которых с уверенностью рассказывает Боня — каких-то долгах в 25 миллионов рублей. Это смешно! Знаю только, что примерно такую сумму мы тратим за лето», — написала Аврора.

Виктория Боня (фото: Instagram* / victoriabonya)



«Чтобы быть журналистом, нужно заканчивать журфак, а не курсы "Останкино"... Или факультет пищевых производств. Тут кто на что учился... Простите», — добавила Киба.

Лондон, мода и неудачная попытка самостоятельной жизни

«И к моей учебе в Лондоне Гриша отношения не имеет! О чем неоднократно сам и говорил в своих интервью», — подчеркнула она.

Провал на телевидении: критика со стороны артистов

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* / gvleps)



Дорогое кольцо от Graff: любовь или пиар?