«Душный»: Ольга Серябкина раскрыла, кому посвятила новый трек

02 июля 2025, 16:39

Певица Ольга Серябкина рассказала, о ком её новый трек

Ольга Серябкина (Фото: Telegram @seryabkina)

Российская певица Ольга Серябкина, выступающая теперь под именем SERYABKINA, провела концерт в эфире «Авторадио» в день выпуска своей новой песни. В шоу «Мурзилки Live» певица рассказала о смысле новых песен и смене имени.





Серябкина решила выкинуть имя «Ольга» из творческого псевдонима, объяснив своё решение ребрендингом.

«Хочется просто что-то еще выпускать под брендом SERYABKINA, а тут как бы и «Ольга» мешает», — сообщила артистка.

«Каждый себя узнает. Тут все душнилы. И честно — эта песня и про меня тоже. Если спросить моё окружение, особенно тех, с кем я работаю, они скажут: «О, Серябкина еще та душнила», — сообщила артистка в эфире «Авторадио».