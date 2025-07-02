«Душный»: Ольга Серябкина раскрыла, кому посвятила новый трек
Певица Ольга Серябкина рассказала, о ком её новый трек
Российская певица Ольга Серябкина, выступающая теперь под именем SERYABKINA, провела концерт в эфире «Авторадио» в день выпуска своей новой песни. В шоу «Мурзилки Live» певица рассказала о смысле новых песен и смене имени.
Серябкина решила выкинуть имя «Ольга» из творческого псевдонима, объяснив своё решение ребрендингом.
«Хочется просто что-то еще выпускать под брендом SERYABKINA, а тут как бы и «Ольга» мешает», — сообщила артистка.Певица презентовала свой новый сингл «Душный» в эфире уже как SERYABKINA. Ольга заявила, что он является ироничным взглядом на токсичные отношения.
«Каждый себя узнает. Тут все душнилы. И честно — эта песня и про меня тоже. Если спросить моё окружение, особенно тех, с кем я работаю, они скажут: «О, Серябкина еще та душнила», — сообщила артистка в эфире «Авторадио».Кроме того, Ольга с гордостью вспомнила успех совместного трека с Костой Лакоста «По улицам», который получил платину.