Прохор Шаляпин заявил, что не жалеет о совершённых поступках
Прохор Шаляпин признался, что совершал ошибки в прошлом, но ни о чём не жалеет
Певец Прохор Шаляпин признался, что совершал ошибки в прошлом, но ни о чём не жалеет. Об этом артист заявил на премьере сериала «Этерна». По словам Шаляпина, нужно учиться на своих ошибках.
«Были ошибки, дров наломал, но ни о чем не жалею», — заявил певец.Шаляпин добавил, что в первую очередь нужно заботиться о себе. По словам певца, он знает многих людей, которые не дожили до его возраста.
«<…> я оглядываюсь назад, видел всякие истории, когда люди не доживают даже до моих лет. Ну и в целом какие выводы? Что, наверное, надо думать о себе в первую очередь», — резюмировал Шаляпин.Ранее между певцом и продюсером Виктором Дробышем возник конфликт. Шаляпин заявил, что может припугнуть продюсера людьми из Кремля за насмешки в свой адрес. По его словам, Дробыш грубо высказался о его музыкальном таланте, что крайне возмутило Шаляпина.
Виктор Дробыш ответил, что гневные заявления Шаляпина его совершенно не волнуют.