Прохор Шаляпин заявил, что не жалеет о совершённых поступках

02 июля 2025, 16:27

Прохор Шаляпин признался, что совершал ошибки в прошлом, но ни о чём не жалеет

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram, @aChaliapin)

Певец Прохор Шаляпин признался, что совершал ошибки в прошлом, но ни о чём не жалеет. Об этом артист заявил на премьере сериала «Этерна». По словам Шаляпина, нужно учиться на своих ошибках.







«Были ошибки, дров наломал, но ни о чем не жалею», — заявил певец.

«<…> я оглядываюсь назад, видел всякие истории, когда люди не доживают даже до моих лет. Ну и в целом какие выводы? Что, наверное, надо думать о себе в первую очередь», — резюмировал Шаляпин.