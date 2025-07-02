Брат Алексея Воробьёва женился
Брат певца Алексея Воробьёва Сергей женился. Об этом рассказала их общая сестра Галина в личном блоге.
Уточняется, что Галина не стала раскрывать личность избранницы брата. Алексей вообще никак не комментировал эту новость.
Отметим, что Сергей ведёт закрытый образ жизни. Несколько лет назад он переживал за здоровье брата, который перенёс инсульт. Также известно, что Сергей был в ссоре с Галиной.
Напомним, что в апреле 2025 оперная певица Аида Гарифуллина и Алексей Воробьёв сыграли свадьбу.
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