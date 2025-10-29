Долги и выставленный на продажу особняк за 54 млн: кому достанется наследство Романа Попова из сериала «Полицейский с Рублёвки»
Неожиданная кончина Романа Попова, известного миллионам зрителей по роли Мухича в популярном сериале «Полицейский с Рублёвки», стала настоящим ударом для поклонников и всего актёрского сообщества. Артист, всем сердцем веривший в своё выздоровление, до последнего боролся с коварной болезнью. Известно, что ему даже пришлось выставить на продажу дом, чтобы покрыть расходы на лечение. Что оставил после себя актер наследникам, расскажет «Радио 1».
Новость о сташном диагнозе Романа ПоповаЛетом 2025 года шоу-бизнес облетела шокирующая новость: у, казалось бы, победившего рак Романа Попова случился рецидив. Поначалу в это было трудно поверить — актёр успешно вернулся в профессию, много снимался и строил планы. Однако резкое ухудшение самочувствия прямо на съёмочной площадке положило конец надеждам. Обследование выявило страшный диагноз — агрессивную опухоль головного мозга с множественными очагами. Болезнь стремительно прогрессировала, лишив артиста зрения и значительно ограничив его подвижность.
Несмотря на это, Роман не сдавался. По словам близких, лечение давало временное облегчение, хотя опухоль признали неоперабельной. Последней отчаянной попыткой спасти жизнь стала операция на желудке, проведённая 11 октября. К сожалению, она привела к тяжёлым осложнениям. По противоречивым данным, его либо ввели в медикаментозную кому, из которой он не вышел, либо критическое ухудшение наступило уже дома, в процессе восстановления. 28 октября сердце Романа Попова остановилось.
Цена жизни: миллионы на лечение и продажа мечтыПервый раунд борьбы с онкологией Роман выиграл, во многом благодаря помощи друзей и собственным сбережениям. Исчерпав возможности российской медицины, он отправился на операцию за границу, которая обошлась ему в 50 тысяч евро. В тот период финансовое положение позволяло это — успех «Полицейского с Рублёвки» приносил стабильный доход (по слухам, до 100 тысяч рублей за съёмочный день), плюс были рекламные контракты. Особую поддержку тогда оказали коллеги по сериалу — Сергей Бурунов и Александр Петров.
Когда болезнь вернулась, ресурсы семьи стали таять с катастрофической скоростью. Супруга Романа, всё это время посвящавшая себя воспитанию троих детей и работе в детском саду, раскрыла шокирующие цифры: одна лишь упаковка специализированных таблеток стоила 850 тысяч рублей, а первый курс химиотерапии в частной клинике — 230 тысяч рублей.
Собственных накоплений хватило ненадолго. Долгое время Роман отказывался просить о помощи, но в итоге был вынужден записать пронзительное видеообращение к поклонникам. Часть средств удалось собрать, но этого было недостаточно. Тогда на одном из сайтов объявлений появился главный актив семьи — таунхаус в элитном посёлке «Архангельская ривьера» в Красногорске.
Этот дом площадью 300 квадратных метров с пятью спальнями, террасой и участком был воплощением мечты Попова, в который он вложил все силы и средства. Изначально выставив его на продажу за 54 млн рублей, семья была вынуждена снизить цену до 52 млн. Всё это время они жили в съёмной квартире, экономя каждую копейку. Судьба недостроенного семейного гнезда теперь под вопросом.
Творческое наследие и прощальные проектыНесмотря на болезнь, Роман Попов оставался востребованным актёром. На момент ухода он успел завершить съёмки в пяти проектах, которые зрители увидят вплоть до 2027 года. Уже 27 ноября в прокат выйдет новогодняя комедия «Письмо Деду Морозу», где его герой — юрист, чьи детские мечты неожиданно начинают сбываться.
Также в производстве находятся сериал «Большой человек» и романтическая комедия «Несвятая Валентина» — эти работы станут последними подарками талантливого артиста своей аудитории.
Кому достанется наследствоИздание «Абзац» выяснило, что артист оставил после себя две квартиры в Москве, одну в Сочи и тот самый загородный дом в Подмосковье. Адвокат Александр Бенхин рассказал о том, кто станет наследником имущества звезды.
«Скорее всего, наследниками будут жена и дети. Если оба родителя живы и могут претендовать на наследство, они могут отказаться в пользу внуков. По моему прогнозу, имущество будет передано вдове, сыну и двум дочерям без конфликтов. Возможно, Роман составил завещание незадолго до своей смерти, зная о серьезном диагнозе», – отметил он.