«Они на меня похожи»: Слава раскрыла шокирующую правду о любовницах бывшего мужа

29 октября 2025, 15:13

Певица Слава объяснила причину расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала о причинах расставания с бизнесменом Анатолием Данилицким. Она упомянула о внебрачных детях бизнесмена и его любовницах. Подробности опубликовал сайт mk.ru.





Певица начала подозревать мужчину в изменах, когда он отказался поехать с ней на отдых. Позже Анатолий случайно сообщил, что уже посещал Мальдивы без неё. Слава заявила, что знает о нескольких любовницах бывшего возлюбленного.



По словам Анастасии, эти женщины не входят в её круг общения, но внешне напоминают саму певицу.

«Я рядом с собой таких крыс не держу — я бы тогда вообще сошла с ума. Но они все на меня похожи, один типаж», — сообщила артистка.