Лайма Вайкуле хочет собрать свыше 325 миллионов на помощь Украине
Лайма Вайкуле, ранее называвшая себя «кормилицей СССР», анонсировала проведение фестиваля «Рандеву», известного своей русофобской направленностью. Мероприятие запланировано на конец июля 2026 года, но билеты уже поступили в продажу.
Как сообщает «Абзац», организаторы рассчитывают собрать крупную сумму: место в последнем ряду стоит 50 евро, а самый дорогой билет — 250 евро. В общей сложности фестиваль за три дня может принести до 353 тысяч евро (около 325,5 млн рублей).
Ранее часть средств с «Рандеву» направлялась на помощь Украине, и в 2026 году эта практика, вероятно, повторится.
