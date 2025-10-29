Лайма Вайкуле хочет собрать свыше 325 миллионов на помощь Украине

29 октября 2025, 13:21

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Лайма Вайкуле, ранее называвшая себя «кормилицей СССР», анонсировала проведение фестиваля «Рандеву», известного своей русофобской направленностью. Мероприятие запланировано на конец июля 2026 года, но билеты уже поступили в продажу.