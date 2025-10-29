Достижения.рф

Лайма Вайкуле хочет собрать свыше 325 миллионов на помощь Украине

Лайма Вайкуле (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)

Лайма Вайкуле, ранее называвшая себя «кормилицей СССР», анонсировала проведение фестиваля «Рандеву», известного своей русофобской направленностью. Мероприятие запланировано на конец июля 2026 года, но билеты уже поступили в продажу.



Как сообщает «Абзац», организаторы рассчитывают собрать крупную сумму: место в последнем ряду стоит 50 евро, а самый дорогой билет — 250 евро. В общей сложности фестиваль за три дня может принести до 353 тысяч евро (около 325,5 млн рублей).

Ранее часть средств с «Рандеву» направлялась на помощь Украине, и в 2026 году эта практика, вероятно, повторится.

Иван Мусатов

