Долги, развод и место на скамейке запасных: чем шокирует заслуженный мастер спорта России Павел Погребняк?
Павел Викторович Погребняк – известный футболист и заслуженный мастер спорта России, который добился славы как в РФ, так и за её пределами в Европе. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Павла ПогребнякаПавел Викторович Погребняк появился на свет 8 ноября 1983 года в Москве. Он вырос в обычной семье: мама Лариса Владимировна работала медсестрой, а папа Виктор Николаевич был водителем. Отец любил футбол и передал эту страсть своим сыновьям — Павлу, Кириллу и Николаю.
Карьера футболистаВ 2001 году юноша попал в резерв «Спартака», а уже в следующем сезоне дебютировал в основной команде. Но стать звездой клуба ему не удалось. Некоторое время он провел в аренде в «Балтике», где забил 15 голов в 40 матчах. После возвращения его отправили в «Химки», где мужчина снова проявил себя, но в родном клубе этого не заметили. В итоге спортсмен оказался в ярославском «Шиннике», а затем перешел в «Томь». В нем Павел заиграл по-новому, стал лучшим бомбардиром и получил вызов в сборную. В 2007 году его заметили в «Зените». В Санкт-Петербурге он провел два года и добился немалых успехов: выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, а также чемпионат России. Это привлекло внимание зарубежных клубов. Хотя «Зенит» планировал продать его в «Блэкберн», сделка не состоялась, и в итоге за € 4,5 млн его купил немецкий «Штутгарт».
В Германии Павел проявил отличную работоспособность, но мечта об Англии оставалась с ним. Вскоре оказался в Чемпионшипе, где два сезона пытался вернуться в элиту, но безуспешно. После этого игрок вернулся в Россию и подписал контракт с «Динамо». Первый гол за москвичей забил в октябре 2015 года против «Спартака», но вскоре его результативность снизилась, и он оказался на скамейке запасных. В начале 2012 года «Фулхэм» арендовал его за € 500 тыс., а затем мужчина подписал контракт с «Редингом». В августе Погребняк забил гол и помог команде одержать волевую победу в Кубке АПЛ. Однако снова столкнулся с трудностями и вернулся в Россию.
После «Динамо» Павел подписал контракт с «Тосно», где дебютировал в феврале 2018 года. К сожалению, в одном из матчей получил серьезную травму, что усложнило поиск нового клуба. Но вскоре его принял екатеринбургский «Урал». Летом 2020 года Павел объявил о завершении карьеры. В 2022 году игрок сказал, что даже если его пригласят из «Манчестер Юнайтед», решение останется неизменным.
Личная жизнь Павла ПогребнякаПогребняк познакомился со своей будущей женой Марией Шаталовой еще в школе. На тот момент он учился в 10-м классе, а она — в 7-м. Их отношения начались с дружбы: гуляли в парке и часто навещали друг друга. Родителям Марии сразу понравился Павел, они старались свести их вместе.
Свою любовь к парню Мария осознала, когда он перебрался в Ярославль. Она часто ездила к нему на последней электричке после учебы и возвращалась утром в школу. После того как девушка получила аттестат, она поступила в Московскую финансовую академию, но вскоре бросила учебу и поехала к возлюбленному, который переехал в Томск. Вскоре у них родился сын Артем. В загс пара пошла только в 2014 году, когда уже стали многодетной семьей. Второй ребенок появился в Санкт-Петербурге, а затем они переехали в Германию, где у них родился сын Алексей.
В Англии Мария начала заниматься дизайном одежды. Вернувшись в Россию, стала стилистом. Летом 2023 года женщина подтвердила слухи о разводе. На дне рождения подруги она появилась с новым партнером и рассказала журналистам, что теперь свободна.