Марина Хлебникова рискует здоровьем ради концерта в Рязани
7 ноября в Рязани состоится концерт Марины Хлебниковой, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Певица, известная по хитам «Чашка кофею», «Дожди» и «Солнышко моё, вставай», страдает от хрупкости костей. Врачи настоятельно советуют ей избегать физической активности, так как любое неловкое движение может привести к переломам.
По информации Mash, 60-летняя звезда нулевых испытывает боли в суставах и онемение ног. Она уже несколько лет борется с хроническими заболеваниями, вызванными нарушением обмена кальция. Из-за этого у неё появились компрессионные переломы позвоночника. Несмотря на все рекомендации специалистов, знаменитость приняла решение выступить на следующий день после своего юбилея.
Марина Хлебникова — настоящая звезда девяностых. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба женщины сегодня, читайте в материале «Радио 1».
