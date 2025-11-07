«Отбила и забеременела»: Альбина Кабалина объяснила, почему Марго не любит вспоминать «Дом-2»

07 ноября 2025, 10:43

Альбина Кабалина: певица Марго считает «Дом-2» клеймом

Певица Марго (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Звезда сериалов «Букины» и «Реальные пацаны» Альбина Кабалина откровенно высказалась о скандально известной певице Марго, с которой приняла участие на шоу «Звезды в Джунглях».





Ведущий подкаста «Переговорка» на «Радио 1» Георгий Иващенко поднял тему монетизации внешности, отметив, что некоторые люди успешно получают блага за счёт своих данных и умений. Он привел подробности знакомства Марго с отцом ее ребёнка. Это произошло в Греции, где она «отбила» парня у своей подруги и вскоре забеременела.



Альбина Кабалина поделилась своими впечатлениями о певице и рассказала, что их дружба с Марго зародилась на шоу «Звезды в Джунглях».





«Марго пришла буквально на неделю, она быстро вылетела, но за эту неделю мы так сблизились. Я считаю, что у нее шикарная репутация. Во-первых, она всем отвечает очень по-доброму, а во-вторых... какая разница, как человек достиг своих благ? Лишь бы людей не убивал. Победителей не судят», — заявила актриса.

Альбина Кабалина (Фото: Радио 1)

«Он нам всегда говорил: "Вы можете не стать артистами, но человеком быть обязаны". Вот Марго — человек, и поэтому мы притянулись. Никакой подлости, никакой тухлости. Через тернии к звездам. Девка реально добилась того, чего добилась. Она же из простой семьи, ещё раз — восхищение! И если я, бывает, хейтеров могу послать куда подальше, то она всегда всем отвечает сердечками. То есть она в этом плане очень добрая», — подчеркнула Альбина.

«Я считаю, что без "Дома-2" не случилось бы того, где она сейчас. Имеется в виду, что череда событий приводит нас к тому, к чему мы должны прийти. Поэтому я никогда ни о чём не жалею. Я понимаю, что нас что-то ведёт, есть какие-то создатели, которые знают, к чему мы должны прийти, а какими путями — это уже от нас зависит», — уверена актриса.