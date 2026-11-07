07 ноября 2026, 12:10

Павел Погребняк (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Форварду Павлу Погребняку, чьи голы принесли «Зениту» Кубок УЕФА, а сборной России — надежду на прорыв, 8 ноября исполняется 43 года. Этот заслуженный мастер спорта прошёл путь от дубля «Спартака» до английской Премьер-лиги, добился славы как в РФ, так и за её пределами. Подробнее о жизни и карьере спортсмена читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Павла Погребняка Карьера футболиста Личная жизнь Павла Погребняка Где сейчас футболист Павел Погребняк

Детство и юность Павла Погребняка

Фото: iStock/Rafa Jodar

Карьера футболиста

Фото: iStock/matimix

Личная жизнь Павла Погребняка

Где сейчас футболист Павел Погребняк