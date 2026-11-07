«Не радость, а растерянность»: 44-летняя Анастасия Макеева впервые станет мамой
44-летняя актриса Анастасия Макеева сообщила о первой беременности
44-летняя актриса Анастасия Макеева в своём блоге опубликовала трогательный ролик с супругом Романом Мальковым и сообщила, что впервые станет матерью.
На кадрах Макеева позирует в лёгком белом платье и придерживает округлившийся живот, а её возлюбленный обнимает артистку со спины.
«Жизнь разделилась на до и после... Когда пришёл долгожданный положительный результат, первой эмоцией была даже не радость, а растерянность. После стольких лет ожидания, сотен попыток и разочарований... Неужели правда? Неужели получилось? Неужели это происходит с нами?» — написала Анастасия.На первом экспертном УЗИ актриса не смогла сдержать слёз радости. Взглянув на супруга, она заметила, что в его глазах тоже блестят слёзы. Спустя время Макеева почувствовала и первые шевеления малыша. Макеева призналась, что это навсегда изменило её восприятие мира.