Актёр из «Ранеток» Иван Скицан умер в реанимации из-за куриной кости в горле
Актёр Иван Скицан, известный по роли в сериале «Ранетки», умер из-за куриной кости в горле. Как сообщает Telegram-канал Mash, он пытался протолкнуть её проволокой и разорвал себе пищевод.
Выяснилось, что у 39-летнего артиста с рождения был сужен пищевод, из-за чего он перенёс больше десяти операций. Когда глотать стало ещё труднее, Иван начал проталкивать еду самодельным приспособлением из проволоки и трубки от капельницы.
Он подавился костью и снова воспользовался своим методом. После сильной боли в груди актёра госпитализировали. Врачи извлекли осколки и обнаружили глубокую рану. 3 ноября Иван скончался в реанимации.
Напомним, что Иван Скицан снимался в фильме Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем 2» и сериале «Маргоша».
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