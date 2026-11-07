Актёр из «Ранеток» Иван Скицан умер в реанимации из-за куриной кости в горле

07 ноября 2026, 11:07

Иван Скицан (Фото: пресс-служба Московского театра на Юго-Западе)

Актёр Иван Скицан, известный по роли в сериале «Ранетки», умер из-за куриной кости в горле. Как сообщает Telegram-канал Mash, он пытался протолкнуть её проволокой и разорвал себе пищевод.