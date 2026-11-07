«Мне скоро семьдесят»: Александр Яцко раскрыл нюансы съёмок в исторической драме

07 ноября 2026, 09:15

Актёр Александр Яцко рассказал о нюансах съёмок в исторических фильмах

Александр Яцко (Фото: кадр из сериала «Тайная жизнь Маргариты»)

В прокат вышла историческая драма «Рождение империи», где одну из ролей исполнил Александр Яцко. 68-летний артист объяснил, как попал в проект, и рассказал о съёмках.





В беседе с «Леди Mail» Александр Владимирович подчеркнул, что он актёр, поэтому его имя есть в списке возможных кандидатов.

«Конечно, с возрастом предложений о съёмках становится меньше, это естественно. Сейчас на главные роли востребованы актёры, которым около сорока. А мне скоро семьдесят. Но я с удовольствием играю и буду играть роли, которые подходят для моей возрастной категории», — заявил он.