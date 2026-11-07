«Мне скоро семьдесят»: Александр Яцко раскрыл нюансы съёмок в исторической драме
Актёр Александр Яцко рассказал о нюансах съёмок в исторических фильмах
В прокат вышла историческая драма «Рождение империи», где одну из ролей исполнил Александр Яцко. 68-летний артист объяснил, как попал в проект, и рассказал о съёмках.
В беседе с «Леди Mail» Александр Владимирович подчеркнул, что он актёр, поэтому его имя есть в списке возможных кандидатов.
«Конечно, с возрастом предложений о съёмках становится меньше, это естественно. Сейчас на главные роли востребованы актёры, которым около сорока. А мне скоро семьдесят. Но я с удовольствием играю и буду играть роли, которые подходят для моей возрастной категории», — заявил он.Отвечая на вопрос о сложностях и специфических нюансах при съёмках в исторических фильмах, Яцко отметил, что сложностей нет, а нюансы действительно есть. Он сообщил, что если фильм исторический, значит, костюмный, и приходится носить непривычную одежду. Кроме того, артист добавил, что ему очень нравится возможность сесть в седло и проехаться верхом.