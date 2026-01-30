Долгие поиски себя, депрессия и конфликт с Инстасамкой: как складывался творческий путь участника группы «Хлеб» Дениса Кукояки?

30 января 2026, 16:59

Денис и Лена Кукояки (фото: Instagram* / panarinka)

Денис Кукояка — российский музыкант, актер и медиаперсона. Широкую известность он получил как участник комедийной рэп-группы «Хлеб», звезда популярных интернет-проектов «Мне нравится» и «Что за шоу», а также как актер сериалов «ЧОП», «Реальные пацаны» и «Гражданский брак». Отдельное место в его публичной деятельности занимает семейный блог, который Кукояка ведет вместе с женой. 31 января артисту исполняется 40 лет. Почему Инстасамка публично раскритиковала его подход к воспитанию дочери Василисы и что известно о разводе Кукояки с супругой — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Дениса Кукояки: детство и семья Сложные семейные обстоятельства Первые шаги к популярности и работа в call-центре Интернет-проекты Кукояки Группа «Хлеб» Концерты, альбомы и рост популярности Сольные проекты и новые эксперименты Фильмография Дениса Кукояки Личная жизнь Дениса Кукояки: знакомство с Еленой Панариной Семейный блог и рост популярности Критика воспитания Василисы и конфликт с Instasamka Денис Кукояка сегодня

Биография Дениса Кукояки: детство и семья

Денис Кукояка (фото: Instagram* / denisque)

Сложные семейные обстоятельства

«Меня воспитывала бабушка. Мне кажется, у меня из-за этого пуританские взгляды, которые связаны с тем, что не веду разгульный образ жизни, меня не увлекал промискуитет, не увлекали наркотики», ― делился блогер в интервью каналу «Вписка».

Первые шаги к популярности и работа в call-центре

Денис Кукояка (фото: Instagram* / denisque)

«Что я вообще делаю? Я работаю в call-центре, вешу 90 килограмм и пью водку. Я реально этого хочу?», — вспоминал артист.

Интернет-проекты Кукояки

Группа «Хлеб»

Группа «Хлеб» (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Концерты, альбомы и рост популярности

Сольные проекты и новые эксперименты

Денис Кукояка (фото: Instagram* / denisque)

Фильмография Дениса Кукояки

2012 — «Полицейские будни»;

2013 — «Реальные пацаны» (5-й сезон);

2015–2016 — «ЧОП»;

2016 — «Пьяная фирма»;

2017 — «Гражданский брак»;

2018 — «BEEF: Русский хип-хоп».

Личная жизнь Дениса Кукояки: знакомство с Еленой Панариной

Денис Кукояка с женой Леной (фото: Instagram* / denisque)

Совместная жизнь и бытовые трудности

«У меня на работе были друзья, которые говорили мне: «Блин, ты что, надо уходить!» Но у меня даже и мысли не возникало, что я пашу за двоих, а он какой-то ерундой занимается. Возможно, это был плюс нашего возраста: обычно девочки ищут таких парней, у которых сразу должна быть машина, достаток. У меня не было таких установок», ― вспоминала Лена Кукояка.

Денис Кукояка с женой Леной (фото: Instagram* / panarinka)

Депрессия Дениса Кукояки

Предложение руки и сердца и свадьба

Денис Кукояка с женой Леной (фото: Instagram* / panarinka)

«Я в ней нашёл не женщину, я в ней нашёл смысл быть, смысл развиваться. Она для меня больше, чем женщина. Нет такого, что я её расцениваю только с точки зрения полового партнёра. Вот убери Лену из моей жизни, я не знаю, что с ней будет», — говорит Денис.

Заявление о разводе

Денис Кукояка с семьей (фото: Instagram* / denisque)

«Она у меня первая и, так получается, последняя», — подчеркивает артист.

Семейный блог и рост популярности

Денис Кукояка с семьей (фото: Instagram* / panarinka)

Критика воспитания Василисы и конфликт с Instasamka

«Вы даже вообще не понимаете, что это такое. Здесь тяжело судить. Судить по картинке, не зная, как внутри происходит, неправильно. Потому что не все же видно, как есть на самом деле. Потому что мы делаем воспитание, которое считаем правильным для нашего ребенка, открывая ей возможности, границы», — заявила Елена.

Денис Кукояка с семьей (фото: Instagram* / panarinka)

Денис Кукояка сегодня