Долгие поиски себя, депрессия и конфликт с Инстасамкой: как складывался творческий путь участника группы «Хлеб» Дениса Кукояки?
Денис Кукояка — российский музыкант, актер и медиаперсона. Широкую известность он получил как участник комедийной рэп-группы «Хлеб», звезда популярных интернет-проектов «Мне нравится» и «Что за шоу», а также как актер сериалов «ЧОП», «Реальные пацаны» и «Гражданский брак». Отдельное место в его публичной деятельности занимает семейный блог, который Кукояка ведет вместе с женой. 31 января артисту исполняется 40 лет. Почему Инстасамка публично раскритиковала его подход к воспитанию дочери Василисы и что известно о разводе Кукояки с супругой — в материале «Радио 1».
Биография Дениса Кукояки: детство и семьяДенис Кукояка родился 31 января 1986 года в Москве. Его мать, Елена Васильевна, была участницей музыкального коллектива. Об отце — Александре Анатольевиче — известно, что он занимался предпринимательской деятельностью.
Как признавался сам Денис, родители оказались не готовы к рождению ребенка — на тот момент им было около 20 лет. Когда мальчику исполнилось три года, семья распалась. Основную роль в его воспитании взяли на себя бабушка Тамара Петровна и дедушка, с которыми он и провел детство.
Сложные семейные обстоятельстваМать Дениса страдала от серьезной алкогольной зависимости. Отец вскоре создал новую семью, однако также имел вредные привычки, которые в итоге стали причиной его преждевременной смерти.
«Меня воспитывала бабушка. Мне кажется, у меня из-за этого пуританские взгляды, которые связаны с тем, что не веду разгульный образ жизни, меня не увлекал промискуитет, не увлекали наркотики», ― делился блогер в интервью каналу «Вписка».Несмотря на непростые обстоятельства, Денис Кукояка рос активным и разносторонним подростком. Он занимался футболом, увлекался рэп-музыкой, посещал театральный кружок, рисовал и даже пробовал себя в авиамоделировании.
Повзрослев, Кукояка решил связать жизнь с педагогикой и психологией и поступил в Московский государственный университет. Однако по профессии так и не работал.
Первые шаги к популярности и работа в call-центреС юности Денис мечтал о публичности и хотел попасть на телеканал MTV. В попытке приблизиться к мечте он устроился работать в здание телеканала, но этажом ниже — в call-центр. В течение года он оттачивал навыки общения и психологической работы, однако вскоре столкнулся с личным кризисом.
В этот период Кукояка бросил курить, но компенсировал это перееданием, быстро набрал вес и начал злоупотреблять алкоголем. В какой-то момент он осознал, что зашел в тупик, и решил кардинально изменить свою жизнь.
«Что я вообще делаю? Я работаю в call-центре, вешу 90 килограмм и пью водку. Я реально этого хочу?», — вспоминал артист.
Интернет-проекты КукоякиЕще в студенческие годы Денис вместе с друзьями Александром Шулико и Кириллом Трифоновым запустил несколько интернет-проектов, среди которых «СтудСовет» и «Чтозашоу». Позднее команда начала развивать форматы «Мне нравится!» и «Рассказать друзьям».
Суть проектов заключалась в сатирическом разборе образов популярных персон — комики находили профили знаменитостей во «ВКонтакте» и высмеивали публичные образы. Параллельно они снимали видеообзоры и записывали ролики с другими звездами YouTube.
По словам Кукояки, в тот период команда ощущала себя «новым телевидением», однако со временем пришло понимание, что классические медиа никуда не исчезают, а интернет и ТВ существуют параллельно.
Группа «Хлеб»Вместе с юмористическими проектами Денис активно занимался музыкой. Он записывал рэп-композиции под псевдонимом Deni Deni, однако в 2013 году решил перейти к более масштабному формату и стал одним из основателей группы «Хлеб». В состав коллектива вошли Александр Шулико и Кирилл Трифонов.
Дебютным релизом стал мини-альбом «Чёрный», включивший пять композиций, среди которых «Чай, сахар», «Камерун», «Рэп, цепи», «Секрет» и «Утиные истории». Творчество группы строилось на пародийном осмыслении образов западных рэп-исполнителей.
Несмотря на юмористический характер песен, некоторые работы вызывали резонанс. Так, клип «Письмо арабской девчонке» был воспринят частью аудитории как провокационный.
Концерты, альбомы и рост популярностиНа группу обратил внимание Илья Мамай, руководитель пиар-агентства Booking Machine, который предложил коллективу контракт на живые выступления. Первые концерты прошли в Москве и Санкт-Петербурге и собрали полные залы, вопреки скепсису критиков.
Дебютным релизом «Хлеба» стал мини-альбом «Черный», за которым последовал полноформатный диск «Белый» с 13 треками. На песню «Спайс» был снят клип.
В 2017 году коллектив выпустил EP «Хлеб должен быть в каждом доме», а затем альбом «Пушка». Популярность получили треки «Курточка Stone Island» и «Плачу на техно». Совместно с группой «Дискотека Авария» был записан клип «Мохер». Позже вышли видеоработы «Спиннер», «Сом» и «Драм-Н-Бейс».
Сольные проекты и новые экспериментыВ сентябре 2020 года Кукояка показал в личном блоге процесс записи новой песни, попытку пригласить Левана Горозию к съемкам клипа и последующий отказ. В итоге Денис снял ролик самостоятельно, превратив ситуацию в очередную ироничную историю.
В том же году он представил три сольных трека — «Кока-кола», «Дель Пьеро» и «Бури», продолжив эксперименты за пределами группы.
Фильмография Дениса КукоякиПараллельно с музыкальной и интернет-деятельностью Кукояка развивал актерскую карьеру. В его фильмографии числятся:
- 2012 — «Полицейские будни»;
- 2013 — «Реальные пацаны» (5-й сезон);
- 2015–2016 — «ЧОП»;
- 2016 — «Пьяная фирма»;
- 2017 — «Гражданский брак»;
- 2018 — «BEEF: Русский хип-хоп».
Личная жизнь Дениса Кукояки: знакомство с Еленой ПанаринойС будущей супругой Еленой Панариной Денис Кукояка познакомился в возрасте 18 лет на дружеской вечеринке. По образованию Елена — психолог, она окончила Московский социально-педагогический институт. Однако в дальнейшем решила отказаться от профессии и сосредоточиться на развитии видеоблогинга.
После знакомства между молодыми людьми завязалось общение, однако уже спустя месяц пара рассталась. Инициатором возобновления контакта стала Елена — она позвонила Денису, но в тот момент его не оказалось дома. Позже Кукояка сам вышел на связь. Диалог возобновился, они помирились, и вскоре отношения восстановились.
Совместная жизнь и бытовые трудности
Спустя два года отношений Денис и Елена начали жить вместе. Первое время пара делила жилплощадь с бабушкой Дениса — Тамарой Петровной, которая не сразу приняла выбор внука. Ситуацию осложняло и то, что сама Елена выросла в неблагополучной семье — ее родители злоупотребляли алкоголем.
Постепенно быт наладился, однако финансовое положение оставалось нестабильным. В период, когда Денис находился в поиске себя — снимался в кино и сериалах, записывал музыку и создавал контент для YouTube, — Елена фактически взяла на себя обеспечение семьи. Она работала за двоих и полностью отвечала за организацию повседневной жизни.
Денег хронически не хватало, пара регулярно закрывала одну кредитную карту, чтобы тут же открыть другую.
«У меня на работе были друзья, которые говорили мне: «Блин, ты что, надо уходить!» Но у меня даже и мысли не возникало, что я пашу за двоих, а он какой-то ерундой занимается. Возможно, это был плюс нашего возраста: обычно девочки ищут таких парней, у которых сразу должна быть машина, достаток. У меня не было таких установок», ― вспоминала Лена Кукояка.
Депрессия Дениса Кукояки
Со временем сложности в жизни пары усугубились. У Дениса Кукояки начались серьезные психологические проблемы, из-за которых он проходил лечение в медицинском центре. У блогера диагностировали депрессивное расстройство.
Комик открыто рассказывал о начале заболевания: однажды во время еды он внезапно ощутил сильнейший страх смерти. Впоследствии состояние ухудшилось — пропал интерес к жизни, возникло нежелание выходить из дома и заниматься привычными делами. Назначенное лечение не приносило облегчения, а состояние, по его словам, лишь усугублялось.
В этот период Кукояка признавался, что хотел только лежать и плакать. Депрессивное состояние продолжалось длительное время. На протяжении всего этого этапа рядом с ним оставалась Елена, не оставившая партнера в сложный период.
Предложение руки и сердца и свадьба
Спустя примерно десять лет совместной жизни, когда ситуация начала постепенно стабилизироваться, Денис Кукояка сделал Елене предложение. Это произошло в день его рождения — в квартире бабушки, в окружении близких друзей.
Ранее Кукояка обещал сделать предложение в Париже, однако на поездку не хватало средств. Тогда он нашел альтернативное решение — включил на компьютере изображение Эйфелевой башни. Этот жест растрогал Елену, и она ответила согласием.
«Я в ней нашёл не женщину, я в ней нашёл смысл быть, смысл развиваться. Она для меня больше, чем женщина. Нет такого, что я её расцениваю только с точки зрения полового партнёра. Вот убери Лену из моей жизни, я не знаю, что с ней будет», — говорит Денис.Официально пара оформила отношения в 2014 году. В 2017 году в семье родилась дочь, получившая имя Василиса.
В феврале 2023 года Денис вновь встал на колено перед Еленой — уже в Париже, выполнив свое обещание. В начале декабря 2023 года в семье Кукояка появился сын Иван.
Заявление о разводе
Летом 2025 года Елена Кукояка неожиданно сообщила о намерении подать на развод. В личном блоге она опубликовала эмоциональное сообщение, в котором заявила, что рассталась с Денисом, назвав его поведение недопустимым.
Публикация вызвала широкий резонанс. Подписчики были шокированы, поскольку семья Кукояка долгое время воспринималась как образцовая и незадолго до этого супруги публично отмечали годовщину отношений.
Вскоре Елена удалила публикацию и принесла извинения аудитории. Она пояснила, что сообщение было частью съемочного задания для шоу и заверила, что в их отношениях царят любовь и гармония.
«Она у меня первая и, так получается, последняя», — подчеркивает артист.
Семейный блог и рост популярностиВо время пандемии 2020 года Денис и Елена приняли решение активно развивать социальные сети. Они начали регулярно публиковать семейные видео, которые быстро набирали просмотры.
Резкий рост популярности произошел после ролика с танцем дочери Василисы, записанного во время поездки в Санкт-Петербург. Видео попало в рекомендации, и уже на следующий день семья столкнулась с внезапным всплеском внимания со стороны аудитории.
По словам Дениса Кукояки, супруги не сразу поняли, как реагировать на резкий рост популярности. Ситуацию, как утверждает блогер, помог прояснить звонок от Егора Крида, который посоветовал сосредоточиться на семейном и детском контенте.
Критика воспитания Василисы и конфликт с InstasamkaПоведение Василисы Кукояки нередко становится предметом обсуждения в сети. Пользователи обращают внимание на ее откровенные танцы, резкие жесты и манеру общения с родителями. Многие считают, что Денис и Елена чрезмерно потакают дочери, что приводит к ее избалованности.
С резкой критикой в адрес семьи выступила рэп-исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева). В своем Telegram-канале она обвинила Кукояков в эксплуатации ребенка, заявив, что родители используют дочь для создания контента и получения дохода, демонстрируя ее в неподобающем свете.
Елена Кукояка отвергла обвинения, подчеркнув, что публичные оценки людей, не имеющих собственного родительского опыта, считает некорректными. По ее словам, судить о воспитании ребенка, опираясь исключительно на видеоконтент, неверно.
«Вы даже вообще не понимаете, что это такое. Здесь тяжело судить. Судить по картинке, не зная, как внутри происходит, неправильно. Потому что не все же видно, как есть на самом деле. Потому что мы делаем воспитание, которое считаем правильным для нашего ребенка, открывая ей возможности, границы», — заявила Елена.Блогер отметила, что Василиса осознает личные границы и умеет отстаивать свое мнение. В частности, ребенок может отказаться от съемки, если не хочет фотографироваться или участвовать в записи видео.
По мнению Елены, критика их методов воспитания будет существовать всегда, однако семья продолжает придерживаться выбранного подхода, считая его правильным для своего ребенка.