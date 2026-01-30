«Любить важнее штампа»: Ольга Макеева объяснила, почему не спешит замуж за Никиту Токарева
Ольга Макеева высказалась о браке и роли Никиты Токарева в её жизни и карьере
Актриса Ольга Макеева откровенно рассказала о личной жизни и отношениях с актёром Никитой Токаревым. Несмотря на то что пара вместе уже долгое время, официально оформлять брак они пока не торопятся.
В интервью Леди Mail артистка объяснила свою позицию и дала понять: отсутствие штампа в паспорте для неё не является показателем глубины чувств.
По словам Макеевой, на первом месте для неё всегда остаются любовь, духовная близость и внутреннее состояние гармонии.
«Лично для меня любить и быть любимой куда важнее штампов. Я вообще такой человек — стараюсь получать удовольствие от всего в жизни, радоваться всему, что имею, и быть за это благодарной», — призналась актриса.Ольга также подчеркнула, что предпочла бы не выносить личное на публику, но решила честно ответить на интересующий многих вопрос. При этом она с теплом отозвалась о Никите, отметив, что он сыграл значимую роль не только в её личной жизни, но и в профессиональном становлении.
Как рассказала актриса, именно благодаря Токареву она попала в театр, где работает и сегодня. Теперь пара проводит вместе время не только дома, но и на сцене.