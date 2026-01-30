«Любить важнее штампа»: Ольга Макеева объяснила, почему не спешит замуж за Никиту Токарева

30 января 2026, 13:45

Ольга Макеева высказалась о браке и роли Никиты Токарева в её жизни и карьере

Ольга Макеева (Фото: Instagram* / @klingroza)

Актриса Ольга Макеева откровенно рассказала о личной жизни и отношениях с актёром Никитой Токаревым. Несмотря на то что пара вместе уже долгое время, официально оформлять брак они пока не торопятся.





В интервью Леди Mail артистка объяснила свою позицию и дала понять: отсутствие штампа в паспорте для неё не является показателем глубины чувств.



По словам Макеевой, на первом месте для неё всегда остаются любовь, духовная близость и внутреннее состояние гармонии.





«Лично для меня любить и быть любимой куда важнее штампов. Я вообще такой человек — стараюсь получать удовольствие от всего в жизни, радоваться всему, что имею, и быть за это благодарной», — призналась актриса.