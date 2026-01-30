Звезда сериала «Морские дьяволы» Валерий Смородин скончался сразу после спектакля
Актёр театра и кино, заслуженный артист Калужской области Валерий Смородин ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Калужского областного драматического театра.
Артист скончался в ночь на 29 января. Отмечается, что накануне он сыграл роль князя Василия Шуйского в спектакле «Борис Годунов» на сцене родного театра. На плохое состояние актер не жаловался.
Валерий Смородин родился 9 января 1961 года. Он окончил факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища имени Гнесиных и с 1990 года служил в Калужском драмтеатре. Зрителям артист также запомнился по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Любовь — не картошка», «Живой», «Морские дьяволы. Вектор атаки» и «Истребители. Битва за Крым».
По информации aif.ru, возможной причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Перед кончиной артист не жаловался на здоровье и вёл себя бодро. Известие о его смерти стало неожиданностью для коллег и близких.
