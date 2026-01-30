Звезда сериала «Морские дьяволы» Валерий Смородин скончался сразу после спектакля

30 января 2026, 02:07

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Актёр театра и кино, заслуженный артист Калужской области Валерий Смородин ушел из жизни в возрасте 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Калужского областного драматического театра.