Стало известно, сколько миллионов тратят в месяц Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко

30 января 2026, 15:37

Тарасов и Костенко тратят минимум полтора миллиона рублей в месяц

Анастасия Костенко (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко рассказала, сколько средств уходит на поддержание привычного уровня жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».