Стало известно, сколько миллионов тратят в месяц Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Анастасия Костенко рассказала, сколько средств уходит на поддержание привычного уровня жизни. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Всё вместе — минимум полтора миллиона рублей. Это базовые расходы: школы, детские сады, спортивные секции, соревнования, тренировки, салоны, рестораны, доставка.
В то же время у Дмитрия Тарасова есть непогашенная задолженность перед налоговой в размере 277 тысяч рублей. Напомним, при долге свыше 30 тысяч налоговые органы могут применять ограничения: блокировать банковские счета и даже запретить выезд за границу. Пока движение по этому делу не наблюдается.
Семейные расходы и финансовые обязательства звёздной пары в очередной раз демонстрируют, что даже обеспеченные семьи сталкиваются с реальными финансовыми задачами.
