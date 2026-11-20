20 ноября 2026, 15:23

Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певец и ведущий Олег Майами стал известен благодаря участию в «Доме-2», а затем построил музыкальную карьеру. Артист сотрудничал с Максом Фадеевым, выступал на шоу «Голос» и снимался в экстремальных проектах. О детстве исполнителя, его творчестве и личной жизни расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Настоящее имя и детство Олега Майами Как Олег Майами прославился на «Доме-2» Почему Олег Майами поссорился с Максом Фадеевым Песни и музыкальная карьера Олега Майами Личная жизнь Олега Майами: Ивлеева, Бузова и Айза Участие в «Сокровищах императора» и шоу «Титаны»

Настоящее имя и детство Олега Майами

Как Олег Майами прославился на «Доме-2»

Почему Олег Майами поссорился с Максом Фадеевым

Олег Майами (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Песни и музыкальная карьера Олега Майами

Личная жизнь Олега Майами: Ивлеева, Бузова и Айза

Участие в «Сокровищах императора» и шоу «Титаны»