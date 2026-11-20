«Дом-2», отношения с Ивлеевой и бывшей Гуфа, слухи о романе с Серябкиной и конфликт с Фадеевым: что известно об Олеге Майами?
Певец и ведущий Олег Майами стал известен благодаря участию в «Доме-2», а затем построил музыкальную карьеру. Артист сотрудничал с Максом Фадеевым, выступал на шоу «Голос» и снимался в экстремальных проектах. О детстве исполнителя, его творчестве и личной жизни расскажем в материале «Радио 1».
Настоящее имя и детство Олега МайамиОлег Майами родился 21 ноября 1990 года в поселке Палатка Магаданской области. Настоящая фамилия певца — Кривиков. Позже семья переехала в Екатеринбург, где артист провел детство. У него есть сестра Арина. В семье будущего исполнителя царила напряженная атмосфера. Отец бил мать, но она долго не решалась уйти от мужа. Женщина опасалась, что дети останутся без мужского воспитания. Позже родители все же расстались, а Олег потерял связь с отцом.
С ранних лет Майами интересовался творчеством: посещал танцевальный кружок и занимался вокалом. После школы он поступил на стоматологический факультет медицинского института, но не окончил учебу. Молодой человек переехал в Москву и начал выступать на свадьбах и вечеринках. Он работал певцом и снимался в рекламных роликах.
Как Олег Майами прославился на «Доме-2»В марте 2011 года Майами впервые пришел на проект «Дом-2». Тогда он продержался на телестройке только 20 дней. Спустя год молодой человек вернулся и на этот раз задержался дольше. Участие в шоу принесло Олегу известность. Позже он появился в четвертом сезоне музыкального проекта «Голос», а некоторое время спустя стал участником видеоблога «Дневник Хача». Артист зарабатывал на рекламных контрактах и продолжал сниматься в телепрограммах. Среди них оказалось шоу «Импровизация». При этом исполнитель не оставлял мечту вернуться к музыке.
Почему Олег Майами поссорился с Максом ФадеевымПосле ухода из «Дома-2» Майами начал сотрудничать с продюсером Максом Фадеевым. За это время он снялся в клипе Глюкозы и спел дуэтом с Юлией Савичевой. Позже певец поссорился с продюсером и ушел от него. Они сумели договориться и возобновили совместную работу, но затем вновь прекратили общение. Майами готовил мини-альбом «Солнце» и покрасил волосы в светлый цвет. Это разозлило Фадеева и привело к новой ссоре. По словам артиста, в тот период он попал под влияние певицы Наргиз. Олег снимал провокационные видео, высмеивал и оскорблял бывшего наставника.
Условия контракта не позволяли Майами выступать со своими песнями. В конце 2019 года исполнитель рассказал о конфликте в интервью для YouTube-канала «Ходят слухи» и снова извинился перед продюсером. Фадеев простил певца и передал ему музыкальный контент в безвозмездное пользование.