20 ноября 2026, 05:02

Мария Шурочкина (Фото: Instagram* @mashuniashura)

Певица Нюша рассказала о состоянии своей младшей сестры, двукратной олимпийской чемпионки Марии Шурочкиной, которая пострадала при пожаре. Её слова передает Super.ru.





Напомним, что инцидент произошёл вечером 8 ноября. Когда Шурочкина пыталась разжечь биокамин, вспыхнули пары биотоплива. Спортсменку спасли соседи, которые услышали просьбы о помощи и плач Марии.



Пострадавшую оперативно госпитализировали. Она находилась в реанимации НИИ имени Склифосовского с ожогами второй и третьей степени примерно десять дней.



Нюша (Фото: Instagram* @nyusha_nyusha) Недавно стало известно, что Шурочкину наконец-то перевели в обычную палату. Нюша подтвердила эту информацию. Она заявила, что сестра продолжает идти на поправку и чувствует себя намного лучше.



«И она очень благодарна за огромную поддержку со стороны друзей и коллег. А также на днях к ней приезжала Мария Киселева», — пояснила исполнительница в беседе с Super.ru.