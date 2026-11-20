Экс-возлюбленная рэпера Тимати показала фото со своей тайной свадьбы
Модель и блогер Анастасия Решетова официально вышла замуж за бизнесмена Валерия Цвека. О свадьбе она сообщила в личном блоге и опубликовала фотографии из ЗАГСа.
На снимках супруги позируют вместе с сыном модели Ратмиром, которого она родила от рэпера Тимати. Для церемонии Анастасия выбрала белое кружевное платье с открытыми плечами. Наряд подчеркнул округлившийся живот модели, которая ждёт второго ребёнка.
Пара зарегистрировала отношения 19 ноября в Барвихе. Отмечается, что дату свадьбы несколько раз переносили из-за самочувствия Анастасии. Сама Решетова признавалась, что её первая беременность была непростой, но сейчас всё даётся ей гораздо сложнее. Несмотря на это, влюблённые счастливы и с нетерпением ждут рождения малыша.
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