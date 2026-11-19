«Через пару месяцев вы меня не узнаете»: Пригожин об изменениях во внешности
Пригожин рассказал, как борется с последствиями резкого похудения
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как продолжает бороться с лишним весом и его последствиями. Об этом он побеседовал с Общественной Службой Новостей.
Продюсер признался, что резкий сброс массы тела отразился на его внешности. Врачи объяснили, что прием препаратов для коррекции веса, которые он использовал, необходимо было сопровождать спортом и особой диетой. В противном случае можно столкнуться с потерей тонуса мышц и кожи.
«Все обвисло в итоге, а теперь приходится все шлифовать и подтягивать аппаратными процедурами. Думаю, через пару месяцев вы увидите меня абсолютно с другой внешностью и не узнаете», — отметил Пригожин.Он добавил, что снижал вес с помощью препаратов для диабетиков, на которых похудело подавляющее большинство отечественных и иностранных знаменитостей. Недавно артист также заявлял, что хочет сделать подтяжку лица после резкого похудения.