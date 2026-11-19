19 ноября 2026, 17:39

Пригожин рассказал, как борется с последствиями резкого похудения

Иосиф Пригожин (Фото: Телеграм/iosifprigozhin)

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как продолжает бороться с лишним весом и его последствиями. Об этом он побеседовал с Общественной Службой Новостей.





Продюсер признался, что резкий сброс массы тела отразился на его внешности. Врачи объяснили, что прием препаратов для коррекции веса, которые он использовал, необходимо было сопровождать спортом и особой диетой. В противном случае можно столкнуться с потерей тонуса мышц и кожи.

«Все обвисло в итоге, а теперь приходится все шлифовать и подтягивать аппаратными процедурами. Думаю, через пару месяцев вы увидите меня абсолютно с другой внешностью и не узнаете», — отметил Пригожин.