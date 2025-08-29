Дом в Литве, квартира в Мюнхене, сокровища и бездетность: кому достанется наследство Родиона Щедрина, исчисляемое миллионами?
Сегодня ночью на 93-м году жизни скончался выдающийся советский и российский композитор Родион Константинович Щедрин. Большой театр отметил его уход как невосполнимую утрату для мировой культуры. Он оставил наследство, оцениваемое примерно в 65 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Переезд в МюнхенВ 1990 году Родион Щедрин вместе с супругой, знаменитой балериной Майей Плисецкой, переехал в Мюнхен. С 2012 года они проживали в центре города на Salvatorstrasse 5, в районе Altstadt, неподалеку от готической церкви Сальваторкирхе и Литературного дома. Стоимость их квартиры в этом престижном районе составляет примерно 570 тысяч долларов (45 884 816 рублей).
Ранее, с 1963 года, они жили в уютной квартире на Тверской улице, в доме № 25, на пересечении с Мамоновским переулком, который стал для них вторым домом, куда они возвращались из Германии. В 2022 году композитор передал свою московскую квартиру Бахрушинскому музею, а в 2002 году он делился воспоминаниями о своем доме в Литве, расположенном неподалеку от Вильнюса, где творческая пара любила проводить время вдали от городской суеты. Судя по сохранившимся фотографиям, вилла была довольно небольшой. Примерная стоимость аналогичного жилья в том же районе — 250 тысяч долларов (20 124 498 рублей). Общая стоимость имущества в перерасчете на рубли — 65 миллионов.
Чем примечательна квартираКвартира Родиона Щедрина и Майи Плисецкой на Тверской улице, где творческая пара провела значительную часть своей жизни, была далека от привычной роскоши, характерной для современных звезд. Здесь царила атмосфера, где каждая деталь имела значение, а интерьер напоминал театральные декорации.
Черные двери, обтянутые искусственной кожей и закрывающиеся на простой замок, вели в это уникальное пространство. Вместо прихожей здесь находились всего две вешалки, пуфик и небольшой шкаф — скромно, но со вкусом. Сотрудники Бахрушинского музея обнаружили в гардеробной две литографии Марка Шагала с трогательными дарственными надписями: «Для Майечки с любовью» и «Для Майечки с сердечным приветом». В квартире хранились уникальные фотографии пары и афиши, запечатлевшие самые яркие моменты их совместной жизни. Среди сокровищ, которые хранила Майя Плисецкая, были фигурки лебедей — фарфоровые, хрустальные и металлические. Эти изящные создания служили напоминанием о ее легендарной роли Одетты-Одиллии в «Лебедином озере», которую она исполнила более 800 раз на сцене Большого театра. Также балерина собирала кукол из разных стран, добавляя в интерьер нотки экзотики. По воспоминаниям самой Плисецкой, гости редко собирались в гостиной. Предпочитали уютную атмосферу кухни. Фарфоровые сервизы использовались нечасто, а сама Майя Михайловна не употребляла алкоголь, предпочитая чай из обычного граненого стакана.
Кабинет ЩедринаКабинет Родиона Щедрина был настоящим отражением его творческой натуры. Здесь можно было увидеть его ноты, фотографии и концертный фрак, а также яркий ковер, созданный французским художником Фернаном Леже — мужем Нади Леже, близкой подруги балерины. На почетном месте в кабинете стояли две хоккейные клюшки с автографами. Пара была страстными болельщиками спорта, однако их симпатии были направлены не на команды, а на отдельных игроков. Ирония судьбы заключалась в том, что именно во время футбольного матча в Мюнхене между «Баварией» и «Гертой» Майе Плисецкой стало плохо с сердцем. Балерину срочно доставили в больницу, где она и ушла из жизни всего за несколько дней до своего 90-летия. В своем завещании Майя Плисецкая пожелала, чтобы после ее смерти прах с мужем был соединен и развеян над Россией.
Последний раз она посетила свою квартиру в 2015 году. В поезде из Санкт-Петербурга в Москву она купила плюшевого мишку, который стал постоянным обитателем прихожей и продолжает жить там по сей день, храня память о великой паре.