Режиссер фильмов о «Гарри Поттере» Коламбус раскритиковал сериал о волшебнике
Режиссер фильмов «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» раскритиковал новый сериал о волшебнике студии HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В частности, Коламбус обратил внимание на костюм актера Ника Фроста, который исполняет в сериале роль лесничего школы «Хогвардс» Хагрида. По словам режиссера, он ничем не отличается от первой версии, сыгранной Робби Колтрейном.
«В чем смысл? Я думал, что в сериале все будет другим — костюмы и так далее. А здесь все то же самое», — сказал Коламбус.
Несмотря на это, режиссер первых фильмов кинофраншизы отметил, что ему льстит такой подход авторов сериала.