Режиссер фильмов о «Гарри Поттере» Коламбус раскритиковал сериал о волшебнике

29 августа 2025, 14:06

Фото: iStock/Spinel_S

Режиссер фильмов «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и Тайная комната» раскритиковал новый сериал о волшебнике студии HBO. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.





В частности, Коламбус обратил внимание на костюм актера Ника Фроста, который исполняет в сериале роль лесничего школы «Хогвардс» Хагрида. По словам режиссера, он ничем не отличается от первой версии, сыгранной Робби Колтрейном.





«В чем смысл? Я думал, что в сериале все будет другим — костюмы и так далее. А здесь все то же самое», — сказал Коламбус.