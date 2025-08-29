Умер старший брат актера Жана-Поля Бельмондо Ален

29 августа 2025, 14:57

Старший брат актера Жан-Поля Бельмондо Ален умер в 92 года

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 93‑м году жизни скончался Ален Бельмондо — старший брат легендарного французского актёра Жана‑Поля Бельмондо.





О смерти сообщил Поль Бельмондо в своём блоге: по его словам, Ален ушёл из жизни утром в среду, 27 августа, почти через четыре года после кончины знаменитого брата.





«Мой дядя Ален сегодня утром уехал к моему отцу. Они были двумя неразлучными братьями», — написал он.