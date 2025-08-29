Умер старший брат актера Жана-Поля Бельмондо Ален
Старший брат актера Жан-Поля Бельмондо Ален умер в 92 года
На 93‑м году жизни скончался Ален Бельмондо — старший брат легендарного французского актёра Жана‑Поля Бельмондо.
О смерти сообщил Поль Бельмондо в своём блоге: по его словам, Ален ушёл из жизни утром в среду, 27 августа, почти через четыре года после кончины знаменитого брата.
«Мой дядя Ален сегодня утром уехал к моему отцу. Они были двумя неразлучными братьями», — написал он.
Ален Бельмондо был известен как продюсер и руководитель производства, работавший над многими заметными французскими картинами, в числе которых «Старое ружьё», «Индокитай», «Профессионал», «Вдова Кудер», «Чужие деньги», «Борсалино», «Туз тузов». Он также фигурирует в титрах продюсеров фильмов «Шоколад» и «Том и Лола». В течение десяти лет вместе с Жан‑Полем он занимал пост генерального директора Театра Варьете.
Поль добавил, что дядя оставался рядом с братом до конца его жизни, и теперь они «воссоединились навечно».
Напомним, Жан‑Поль Бельмондо скончался 6 сентября 2021 года в возрасте 88 лет. Знаменитый по работам у Годара и Трюффо и по роли в «Профессионале», он считался одной из крупнейших звёзд французского кино; информацию о его смерти ранее подтвердил адвокат.