Сергей Жуков задолжал ФНС более одного млн рублей

29 августа 2025, 13:39

Сергей Жуков (Фото: Telegram @sezhukovrv)

Певец Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе 1 млн 96 тысяч рублей, теперь его счета могут заблокировать. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, долги у Жукова перед налоговой появились из-за непогашенных выплат по его ИП.





«На музыканте не числится исполнительных производств, однако в случае задержки оплаты налоговая может заблокировать его банковские счета», — говорится в статье.