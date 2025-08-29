Сергей Жуков задолжал ФНС более одного млн рублей
Певец Сергей Жуков задолжал Федеральной налоговой службе 1 млн 96 тысяч рублей, теперь его счета могут заблокировать. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, долги у Жукова перед налоговой появились из-за непогашенных выплат по его ИП.
«На музыканте не числится исполнительных производств, однако в случае задержки оплаты налоговая может заблокировать его банковские счета», — говорится в статье.
Ранее также сообщалось, что ФНС решила ликвидировать ООО «Папа Жарит Мясо», которое основал солист группы «Руки вверх!», по причине предоставления неверных сведений и непредоставление документов отчётности.