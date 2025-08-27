Домашнее насилие, громкие скандалы и отношения с сыном сенатора: чем прославилась Катя Самбука и как она живет сегодня
27 августа свой 34-й день рождения отмечает одна из самых обсуждаемых и противоречивых фигур российского шоу-бизнеса — Катя Самбука (настоящее имя – Екатерина Долгова). В СМИ её десятилетиями называют «порнозвездой», однако этот статус не совсем отражает реальность. Подробнее о ее биографии и личной жизни расскажет «Радио 1».
Ранние годы и образование Кати СамбукиЕкатерина Долгова родилась в Ленинграде. Училась в школе с углублённым изучением польского языка, после 8 класса поступила в кулинарный лицей. Однако завершить обучение не удалось: девушку отчислили после выхода телевизионной программы о порноиндустрии. Среднего образования Самбука так и не получила. Во время практики в ресторане «Ливерпуль» она заявляла, что встретила Мика Джаггера, который якобы предлагал ей поехать в США.
Знакомство Самбуки с Бобом Джеком и создание образаПсевдоним «Самбука» появился после знакомства с петербургским режиссёром Сергеем Михайловым, известным под именем Боб Джек. Он сыграл ключевую роль в становлении публичного образа Екатерины. Боб Джек, ранее работавший с Еленой Берковой и Дианой Шурыгиной, активно продвигал Самбуку на эротических фестивалях, в мужских журналах и шоу-программах. Именно он сделал из юной девушки медийную фигуру. В 16 лет Екатерина родила дочь Звану от продюсера.
Секс-скандалы и первые успехиВ отличие от многих коллег, Самбука не делала ставку на классическую карьеру в фильмах для взрослых. Она позиционировала себя как секс-символ и артистка эротических шоу.
Её «порнонаграда» также была с оговорками: не престижная американская AVN Awards, а премия на церемонии в Барселоне за эротические выступления. Своими провокационными заявлениями Самбука неизменно попадала в заголовки СМИ. Среди самых ярких — анонс «экспедиции на Марс», где она шутила об опасности «взрыва имплантов» в невесомости.
Громкий развод и скандалы с Самбукой
Обвинения в насилии со стороны Боба Джека
В 2015 году Катя Самбука опубликовала фото с синяками и заявила, что её первый муж и продюсер, режиссёр фильмов для взрослых Боб Джек, избивал её, шантажировал «необработанными фото» и забирал все заработанные деньги. По словам Кати, она жила в постоянном страхе за себя и дочь Звану. Долгов все обвинения отрицал, утверждая, что фотографии сделаны после пластической операции. Дело до суда не дошло.
Дело о педофилии в Петрозаводске
В том же году Самбука оказалась в новостях по ещё более мрачной причине. Замдиректора Речного училища Петрозаводска обвинялся в растлении курсантов и якобы склонял их участвовать в шоу Самбуки. В итоге мужчина покончил с собой до начала суда.
Эстонский скандал и «русалка»
В 2014–2015 годах имя Самбуки активно упоминалось в эстонских СМИ. В Хаапсалу якобы планировали установить скульптуру «русалки» с её формами, но проект так и не реализовали. Позже стало известно, что это было связано с покупкой недвижимости её бывшим мужем Бобом Джеком, который конфликтовал с соседями из-за реконструкции здания.
«Марсианская экспедиция» и взрыв имплантов
Ещё один громкий эпизод — 2013 год, когда Самбука вместе с Бобом Джеком заявила о планах полететь на Марс. Главной «опасностью» назывался возможный взрыв силиконовых имплантов в невесомости. История быстро разошлась в СМИ, став примером эпатажного пиара.
Политические амбиции Кати Самбуки
В 2019 году Самбука, увеличившая грудь до шестого размера, объявила о намерении «идти в политику», назвав своё тело «гордостью эротического движения страны». Это заявление также стало инфоповодом и активно обсуждалось в прессе.