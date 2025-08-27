«Вышла из тени»: Анжелика Варум совершила редкий выход в свет с Агутиным
Анжелика Варум появилась на публике после длительного перерыва. Об этом сообщают «Страсти».
56-летняя певица вместе со своим супругом Леонидом Агутиным посетила церемонию закрытия международного конкурса «Новая волна». Это одно из первых публичных появлений артистки за последние годы.
Для выхода Варум выбрала комплект из белой блузки и брюк с высокой талией. Агутин был одет в классический черный костюм с галстуком. В последнее время певица практически не появляется на светских мероприятиях, ведя закрытый образ жизни. По этой причине её выход в свет привлекает внимание публики и СМИ. Напомним, что Анжелика Варум и Леонид Агутин состоят в браке с 2000 года. У пары есть дочь Елизавета, которая проживает в Соединенных Штатах.
