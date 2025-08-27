Ани Лорак раскрыла свои правила для поддержания формы

27 августа 2025, 16:15

Ани Лорак рассказала, как ей удаётся сохранять стройность

Ани Лорак (Фото: Instagram* / @anilorak)

На красной дорожке музыкального конкурса «Новая волна» Ани Лорак рассказала корреспонденту Super о том, как ей удаётся сохранять отличную физическую форму. Артистка призналась, что основой её подхода являются жёсткие рамки и самодисциплина.







«Запреты, конечно. Дисциплина, куда уж без неё», — подчёркивает певица.

«И конечно мы понимаем, что ближе к вечеру ротик надо закрывать», — с улыбкой добавила она.