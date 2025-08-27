Ани Лорак раскрыла свои правила для поддержания формы
Ани Лорак рассказала, как ей удаётся сохранять стройность
На красной дорожке музыкального конкурса «Новая волна» Ани Лорак рассказала корреспонденту Super о том, как ей удаётся сохранять отличную физическую форму. Артистка призналась, что основой её подхода являются жёсткие рамки и самодисциплина.
«Запреты, конечно. Дисциплина, куда уж без неё», — подчёркивает певица.Лорак также подчеркнула, что ведёт активный образ жизни, и физическая активность прочно вошла в её ежедневный график. Помимо спорта, певица уделяет внимание режиму питания и старается соблюдать меру по вечерам.
«И конечно мы понимаем, что ближе к вечеру ротик надо закрывать», — с улыбкой добавила она.