«Мозг развалился»: Нарколог сделал шокирующее заявление о здоровье Волочковой

27 августа 2025, 16:42

Нарколог Шуров объяснил причину провалов в памяти у Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров высказался по поводу появившейся в СМИ информации о провалах в памяти у балерины Анастасии Волочковой. Комментарий специалиста публикует издание «Абзац».





Шуров предположил, что подобные когнитивные нарушения могут быть связаны с последствиями хронического заболевания. Он отметил, что в подобных случаях проблемы с памятью являются распространенным явлением, а ситуация требует серьезного внимания.

«Речь может идти об алкогольной деградации. Провалы в памяти в её случае — обычное дело. Всё очень печально. Её ситуация запущенная», — сказал нарколог.

«Ощущение, что мозг развалился настолько, что помочь нереально. Она добрая женщина, но у неё болезнь», — сообщил Шуров.