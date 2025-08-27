Достижения.рф

«Мозг развалился»: Нарколог сделал шокирующее заявление о здоровье Волочковой

Нарколог Шуров объяснил причину провалов в памяти у Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров высказался по поводу появившейся в СМИ информации о провалах в памяти у балерины Анастасии Волочковой. Комментарий специалиста публикует издание «Абзац».



Шуров предположил, что подобные когнитивные нарушения могут быть связаны с последствиями хронического заболевания. Он отметил, что в подобных случаях проблемы с памятью являются распространенным явлением, а ситуация требует серьезного внимания.

«Речь может идти об алкогольной деградации. Провалы в памяти в её случае — обычное дело. Всё очень печально. Её ситуация запущенная», — сказал нарколог.
По словам врача, текущее состояние может говорить о глубоких изменениях, при этом он отдельно подчеркнул, что речь идет о заболевании.
«Ощущение, что мозг развалился настолько, что помочь нереально. Она добрая женщина, но у неё болезнь», — сообщил Шуров.
Ранее Волочкова сообщила об обиде на собственную мать.

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Ольга Щелокова

