16 декабря 2025, 16:09

Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* @elena_ksenofontova_official)

Актриса Елена Ксенофонтова прошла путь от кошмарного детства с жестоким отчимом в провинциальном Серпухове до вершин российского кинематографа. Она сумела пережить страшный ошибочный диагноз, два болезненных развода и судебную войну с третьим мужем за право быть матерью. 17 декабря артистке исполняется 53 года, и она вновь строит жизнь после очередного расставания, доказывая, что её главная роль — роль победившей и не сломавшейся. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство с тираном Страшный диагноз Почти попала в сексуальное рабство Измены в браках Судебные разбирательства Как сейчас живет звезда



Детство с тираном

Елена Ксенофонтова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)





Страшный диагноз

Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* @elena_ksenofontova_official)

Почти попала в сексуальное рабство

Измены в браках

Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем (Фото: Instagram* @elena_ksenofontova_official)



Судебные разбирательства

Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей (Фото: Instagram* @elena_ksenofontova_official)

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду…Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — поделилась 52-летняя Елена.

Как сейчас живет звезда