Домогательства отчима, секс-рабство и четверо нерожденных детей: как сейчас живет звезда сериала «Отель Элеон» Елена Ксенофонтова?
Актриса Елена Ксенофонтова прошла путь от кошмарного детства с жестоким отчимом в провинциальном Серпухове до вершин российского кинематографа. Она сумела пережить страшный ошибочный диагноз, два болезненных развода и судебную войну с третьим мужем за право быть матерью. 17 декабря артистке исполняется 53 года, и она вновь строит жизнь после очередного расставания, доказывая, что её главная роль — роль победившей и не сломавшейся. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство с тираномЕлена Ксенофонтова родилась в 1972 году в казахстанском городе Хромтау. Ранние годы артистка провела в Серпухове, куда семья перебралась вскоре после её появления на свет. Родители Елены развелись, и мама опять пошла под венец. Отчим Ксенофонтовой был человеком влиятельным. В трезвом состоянии мужчина казался сдержанным, однако как только он выпивал, то превращался в агрессивного тирана. Под горячую руку попадали все — и Елена, и её сводные брат с сестрой. Но больше всего страдала мать, которую он постоянно избивал до крови.
Детство маленькой Елены подле него превратилась в настоящий кошмар. Он не только применял силу, но и пытался домогаться девочки. Восьмилетняя Ксенофонтова не вынесла такой жизни и, отчаявшись, предприняла попытку покончить с собой. Медики чудом спасли Елену, проведя сложную операцию. Но и после такой ситуации она не осмелилась рассказать маме, что стало причиной подобного отчаянного шага.
Мама Ксенофонтовой научила малышку скрывать боль. После очередной ночи с побоями она вставала, маскировала синяки косметикой и с улыбкой шла на работу. Елена стала такой же волевой девушкой. Даже после расставания отчим продолжал докучать Ксенофонтовой и ее маме. Он приходил пьяным, скандалил, колотил мать и требовал переписать на него недвижимость. Когда будущая актриса уехала учиться в столицу, его арестовали за совращение несовершеннолетней. Из тюрьмы он уже не вышел.
Елена Ксенофонтова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)
Страшный диагнозЕще школьницей Елена мечтала стать актрисой. После выпуска из школы она поехала в Москву и подала документы в два престижных учебных заведения — училище имени Щепкина и театральный институт имени Щукина. Однако Елена не сдала экзамены. Тогда она решила снять комнату и устроиться работать в студию-театр «Время». Именно там она получила свою первую роль в спектакле «Снегурочка».
Но актерская карьера могла завершиться, так и не успев начаться. Три года Елена страдала от сильных головных болей, от которых падала в обморок. Медики поставили страшный диагноз — рак головного мозга, и отметили, что ей осталось жить лишь четыре месяца. Ксенофонтова долго лежала в больнице. Потом выяснилось, что диагноз был ошибочным, но голова у актрисы все так же ужасно болела. Её продолжали лечить капельницами, уколами и огромным количеством препаратов, но мучительные приступы все не оставляли Елену.
Точный диагноз так и не поставили, врачи лишь сказали, что эта область медицины ещё мало изучена. В это тяжелое время Ксенофонтова встретила своего первого супруга, Игоря Липатова, который и посоветовал ей пойти во ВГИК. В 1994 году она поступила на курс Иосифа Райхельгауза. Уже с первого курса Елена стала работать в театре.
Елена Ксенофонтова (Фото: Instagram* @elena_ksenofontova_official)
Почти попала в сексуальное рабствоВ 1980-е годы Ксенофонтова чуть не попала в сексуальное рабство. Одна из её подруг подбила ее на поездку в Югославию с женской танцевальной труппой, обещая хорошие деньги. Однако по прибытии на место выяснилось, что девушек ждёт ужасное — их собирались отправить в публичный дом.
На репетиции руководитель отобрал у всех документы, а затем появились иные люди, которые в грубой форме рассказали, чем именно им предстоит заниматься. Ксенофонтова, как и остальные девушки, должна была беспрекословно подчиняться. Однако Елена смогла найти выход и, каким-то чудом, сбежать, вернувшись домой с другой труппой.
Измены в бракахВ 19 лет Ксенофонтова сыграла свадьбу с Игорем Липатовым. Актриса мечтала о детях, но её планы разрушил диагноз — медики строго запретили ей рожать из-за огромных проблем со здоровьем. Несмотря на этот запрет, Елена до сих пор корит себя за две прерванные беременности, полагая, что могла бы бороться за возможность стать мамой. Пара прожила вместе 11 лет, но потом их пути разошлись. Причина расставания была проста — чувства прошли, и каждый из супругов начал вести свою личную жизнь. Порой они случайно пересекались в ресторане: он со спутницей, Елена с кавалером, а дома даже не обсуждали произошедшее.
Елена Ксенофонтова с сыном Тимофеем (Фото: Instagram* @elena_ksenofontova_official)
Ксенофонтова познакомилась со своим вторым супругом, продюсером Ильей Неретиным, на съемках сериала «Тайга». В 2003 году они сыграли свадьбу, а вскоре у влюбленных появился сын Тимофей. Однако менее чем через год Елена подала на развод. Причиной стала измена Ильи: он случайно позвонил ей, думая, что говорит с любовницей.
У сына актрисы с раннего возраста начали проявляться особенности поведения. Ксенофонтова обратилась за помощью к нескольким специалистам. У Тимофея выявили расстройство аутического спектра. Елена отмечала, что её сын «интроверт до крайности», от чего во время учебы в школе он сильно страдал.
Судебные разбирательстваКогда в жизни актрисы появился адвокат Александр Рыжих, она полагала, что он станет Тимофею другом. Всё начиналось прекрасно: мужчина ухаживал за Ксенофонтовой, подарил квартиру, ради которой она продала свою. Когда актриса узнала, что ждет ребенка, она не могла поверить своему счастью. Однако радость Елены не длилась долго: на большом сроке, на плановом приеме у доктора, она услышала, что уже 3 дня носила мертвого малыша.
Это было тяжелым ударом, а после артистка пережила ещё одну замершую беременность, но не захотела делиться подробностями этого ужаса. Через некоторое время у Елены все же появилась дочь Софья. Со временем отношения между Ксенофонтовой и Рыжих дали трещину. Александр, бывший десантник и ныне юрист, неоднократно поднимал руку на Елену, а один из последних инцидентов привел к судебному разбирательству. Мужчина обратился в суд, выставив женщину виновной в нанесении ему увечий.
Елена Ксенофонтова с дочерью Софьей (Фото: Instagram* @elena_ksenofontova_official)
В результате Ксенофонтову оштрафовали за «избиение мужа», а Рыжих начал собирать документы для лишения её права жить в их квартире. Судебные разбирательства длились четыре года. Елене пришлось бороться за свою невиновность, но доказательства, предоставленные её супругом, были очень убедительными. Однако благодаря вступившему в силу закону о декриминализации статьи, по которой её обвиняли, актрису не осудили. Но после этого Ксенофонтовой пришлось снова пойти в суд, так как бывший муж захотел забрать у неё дочь.
После всех переживаний в личной жизни, Елена уже и не надеялась найти свое счастье. Однако осенью 2022 года, на выставке «Я дышу», где артистка показывала свои авторские ёлки и украшения, она встретила адвоката Алексея Куликова. Спустя два месяца влюбленные поженились. Елена рассказала, что наконец повстречала того человека, с которым хотела бы провести остаток жизни. Но через год после свадьбы Ксенофонтова объявила о расставании.
«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду…Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — поделилась 52-летняя Елена.