«Никогда не буду ездить на Rolls-Royce»: Мартиросян отказался от лакшери ради творчества

16 декабря 2025, 13:11

Гарик Мартиросян рассказал, на что ему не жалко денег

Гарик Мартиросян (Фото: Instagram* / @martirosian_official)

Гарик Мартиросян признался в интервью Надежде Стрелец, что комфорт любит, но показная роскошь — точно не про него.