«Никогда не буду ездить на Rolls-Royce»: Мартиросян отказался от лакшери ради творчества
Гарик Мартиросян признался в интервью Надежде Стрелец, что комфорт любит, но показная роскошь — точно не про него.
Юморист подчеркнул: он не ограничивает ни себя, ни семью, однако стремиться к сверхдорогому образу жизни не считает нужным.
По словам Гарика, Range Rover для него — разумный предел, а всё, что выше, уже из разряда излишеств. Он честно отметил, что никогда не станет владельцем Rolls-Royce или Ferrari, предпочтя вложить эти деньги в создание нового сериала или фильма. Такое вложение, по его мнению, принесёт куда больше удовольствия, чем статусная поездка на заднем сиденье люксового авто.
При этом Мартиросян добавил, что старается не обсуждать финансовые вопросы с семьёй — он считает, что эти темы не должны их волновать.
