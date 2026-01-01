01 января 2026, 10:36

Аглая Шиловская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Аглая Шиловская – российская актриса театра и кино, продолжательница знаменитой творческой династии. 2 января она отмечает 33-летие. Как она поступила в институт в 15 лет, почему её развернули на «Голосе», а потом назначили ведущей и как прошла её свадьба с Александром Устюговым, которую пара до последнего скрывала от общественности – читайте в материале «Радио 1».





Содержание Биография Аглаи Шиловской: детство и происхождение имени Ранее начало карьеры Учёба и поступление в театральный институт Кинодебют и стремительный успех Окончание института, новые проекты и откровенные фотосессии Музыкальные шоу и телевидение Личная жизнь Аглаи Шиловской: отношения и брак с Фёдором Воронцовым Болезни, утраты и развод Новая любовь и брак с Александром Устюговым Аглая Шиловская сегодня

Биография Аглаи Шиловской: детство и происхождение имени

Ранее начало карьеры

Аглая Шиловская (фото: Instagram* @aglaiashilovskaia)

Учёба и поступление в театральный институт

«С четырёх лет я шла к тому, чтобы стать актрисой, мечтала об этом. Мой отец, режиссёр и драматург, прекрасно понимал, что моё амплуа – это не характерная, а лирическая героиня. А лирическая героиня не может быть пышкой. Он сказал: „Выбирай, дорогая. Либо мы ищем другую профессию, либо ты будешь худеть“», – говорила Шиловская.

Кинодебют и стремительный успех

Аглая Шиловская (фото: Instagram* @aglaiashilovskaia)

Аглая Шиловская (фото: Instagram* @aglaiashilovskaia)

Окончание института, новые проекты и откровенные фотосессии

Музыкальные шоу и телевидение

Аглая Шиловская и Дмитрий Нагиев (фото: Instagram* @aglaiashilovskaia)

«Было ли это для меня определённым реваншем? Нет, реваншем для меня стало дальнейшее участие в программах, в которых в первую очередь доказала себе: я что-то могу!», – говорила актриса.

Личная жизнь Аглаи Шиловской: отношения и брак с Фёдором Воронцовым

«Федя мне нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для меня табу, я не разрушаю семьи», – отмечала позднее Шиловская.

Аглая Шиловская (фото: Instagram* @aglaiashilovskaia)

«…стала гораздо спокойнее, умиротворенней, внутренне уже иду на уступки с самой собой», – высказывалась о своих ощущениях от брака звезда.

Болезни, утраты и развод

Новая любовь и брак с Александром Устюговым

Аглая Шиловская и Александр Устюгов (фото: Instagram* @aglaiashilovskaia)

«Будем рады и дочке, и сыну», — сказал актёр.

Аглая Шиловская сегодня