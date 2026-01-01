Провал на шоу «Голос», похудение на 20 кг и тайная свадьба с Устюговым: как сейчас живёт наследница знаменитой династии Аглая Шиловская?
Аглая Шиловская – российская актриса театра и кино, продолжательница знаменитой творческой династии. 2 января она отмечает 33-летие. Как она поступила в институт в 15 лет, почему её развернули на «Голосе», а потом назначили ведущей и как прошла её свадьба с Александром Устюговым, которую пара до последнего скрывала от общественности – читайте в материале «Радио 1».
Биография Аглаи Шиловской: детство и происхождение имени
Аглая Шиловская родилась 2 января 1993 года в Москве. Она появилась на свет в семье, напрямую связанной с искусством и кинематографом. Отец – Илья Шиловский – сценарист и режиссёр игрового кино. Мать – Светлана Шиловская – филолог. Дед – Всеволод Шиловский – народный артист РСФСР, актёр и режиссёр, внёсший значительный вклад в отечественное киноискусство. Театральная династия Шиловских была известна ещё в конце XIX века.
Имя Аглая актрисе дал отец — в честь героини романа Фёдора Достоевского «Идиот». Сама актриса неоднократно отмечала, что не считает себя похожей на литературный прототип.
Ранее начало карьеры
Будущее Аглаи Шиловской было во многом предопределено. Родители с ранних лет внимательно следили за её творческим развитием. Уже в три года девочка стала участницей детской музыкальной труппы Бориса Покровского, который лично пригласил её в свою школу-студию.
Спустя год состоялся её первый выход на профессиональную сцену: в оперной постановке «Прекрасная мельничиха» на сцене Большого театра Аглая сыграла дочь барона Каллоандро.
В 1998 году она успешно выдержала строгие экзамены и стала ученицей престижной школы «Класс-Центр» Сергея Казарновского, где изучала актёрское мастерство, академический, эстрадный и джазовый вокал, игру на фортепиано и флейте.
Учёба и поступление в театральный институт
Школу Аглая окончила раньше одноклассников – в 15 лет. В этом возрасте она подала документы в Щукинский институт, куда была принята на актёрский факультет по специальности «артист музыкального театра» на курс ректора института, профессора Евгения Князева.
Позже актриса вспоминала, что преподаватели относились к ней строже, чем к другим студентам, поскольку многие считали, что она поступила благодаря знаменитой фамилии.
«С четырёх лет я шла к тому, чтобы стать актрисой, мечтала об этом. Мой отец, режиссёр и драматург, прекрасно понимал, что моё амплуа – это не характерная, а лирическая героиня. А лирическая героиня не может быть пышкой. Он сказал: „Выбирай, дорогая. Либо мы ищем другую профессию, либо ты будешь худеть“», – говорила Шиловская.
Кинодебют и стремительный успех
Полученные в «Класс-Центре» навыки помогли Аглае удачно пройти фотопробы для «Мосфильма». Режиссёр Станислав Говорухин искал молодую актрису для картины с рабочим названием «Сердца четырёх», позже вышедшей под названием «…в стиле JAZZ».
Аглая была отобрана из сотни претенденток. Её способности к пению, а также умение играть на фортепиано и флейте сыграли решающую роль. В 2010 году фильм вышел на экраны и был тепло принят зрителями и критиками.
За эту работу актриса получила приз имени Натальи Гундаревой за лучшую женскую роль на фестивале «Московская премьера».
После успешного дебюта предложения последовали одно за другим. В 2011 году Аглая снялась в комедии «Моя безумная семья» и телефильме «Лекарство для бабушки».
Работа в команде с Леонидом Ярмольником, Павлом Прилучным, Иваном Ургантом и другими актёрами стала для неё важным профессиональным опытом.
Параллельно развивалась и театральная карьера. В этом же году Шиловская исполнила роль Мерседес в мюзикле «Монте-Кристо» на сцене театра «Московская оперетта». По словам актрисы, к этой роли она готовилась с детства и до сих пор считает её одной из главных творческих удач.
В 2012 году она сыграла княжну Тараканову в мюзикле «Граф Орлов».
Окончание института, новые проекты и откровенные фотосессии
Из-за плотного съёмочного графика Аглая не всегда могла регулярно посещать занятия в институте. При подготовке дипломных спектаклей её включили лишь во второй состав. Ситуацию помогла исправить режиссёр Алина Чевик, поставив дипломный спектакль «Однажды на матрасе», где Шиловская сыграла принцессу Уинфред.
В 2012 году актриса получила диплом и сразу приступила к съёмкам драмы «Апофегей», которая позже получила Гран-при кинофорума в Ялте.
В последующие годы Аглая снялась в проектах: «Чужой среди своих», «Кураж» (главная роль певицы Вики Малининой), «Прощай, любимая», «Чудотворец», «Няньки», «Медсестра», «Вурдалаки» и «Ке-ды».
Во время съёмок фильма «Няньки» актриса неожиданно для многих согласилась на откровенную фотосессию для журнала MAXIM, хотя ранее принципиально отказывалась от обнажённых сцен и работала с дублёршами. Позже она также снималась для журналов Playboy и XXL.
Музыкальные шоу и телевидение
Занятия вокалом в детстве привели Аглаю к участию в музыкальных телепроектах. В 2014 году она приняла участие в шоу «Голос», исполнив композицию House of the Rising Sun. Ни один из наставников не повернулся.
Один из членов жюри, Александр Градский, не узнал актрису и посоветовал ей сосредоточиться на актёрской профессии.
Позже Шиловская участвовала в проектах: «Театр эстрады», «Точь-в-точь» (образы Дженнифер Лопес, Анне Вески, Марины Хлебниковой, Алены Свиридовой и других).
В 2019 году она стала соведущей Дмитрия Нагиева в шоу «Голос. Дети».
«Было ли это для меня определённым реваншем? Нет, реваншем для меня стало дальнейшее участие в программах, в которых в первую очередь доказала себе: я что-то могу!», – говорила актриса.
В 2021 году Аглая запустила проект «Я почти знаменит» вместе с Сергеем Минаевым, а также стала экспертом шоу «Я вижу твой голос».
Летом 2021 года она одержала победу в шоу «Три аккорда», исполнив песню Розенбаума «По снегу, летящему с неба». Осенью приняла участие в «Ледниковом периоде».
Личная жизнь Аглаи Шиловской: отношения и брак с Фёдором Воронцовым
Во время съёмок фильма «Моя безумная семья» в 2011 году Аглае приписывали роман с Иваном Стебуновым, однако актриса называла это лишь флиртом.
Позже в её жизни появился актёр Фёдор Воронцов, с которым она познакомилась во время учёбы. На тот момент он был женат и воспитывал сына.
«Федя мне нравился, но он рано женился, а женатые мужчины для меня табу, я не разрушаю семьи», – отмечала позднее Шиловская.
В 2017 году пара поженилась. Свадьбу омрачила смерть отца Фёдора — Михаила Воронцова, который успел благословить сына.
«…стала гораздо спокойнее, умиротворенней, внутренне уже иду на уступки с самой собой», – высказывалась о своих ощущениях от брака звезда.
Болезни, утраты и развод
В 2020 году Фёдор Воронцов тяжело заболел — его мучили сильные боли из-за грыжи позвоночника.
В феврале 2021 года Аглая пережила ещё один удар — от сердечного приступа умер её отец Илья Шиловский.
Актриса признавалась, что склонна к паническим атакам и депрессии, поэтому на съёмки в этот трудный период часто брала с собой маму.
Позже стало известно о разводе Аглаи и Фёдора. Расставание произошло тихо и без публичных скандалов.
Новая любовь и брак с Александром Устюговым
После съёмок сериала «Столичная штучка» Аглая начала появляться на публике с актёром и музыкантом Александром Устюговым. Они также вместе играли в спектакле «Варшавская мелодия» и работали над музыкальными проектами.
В июне 2025 года пара раскрыла тайную женитьбу и сообщила, что медовый месяц провела в Таиланде. Сейчас пара обустраивает семейную жизнь.
Как только Александр и Аглая объявили о прошедшей свадьбе, сразу же поползли слухи о том, что актриса беременна. Супруги опровергли эти домыслы, однако Устюгов всё же проговорился, что они с Шиловской мечтают о детях.
«Будем рады и дочке, и сыну», — сказал актёр.
Аглая Шиловская сегодня
В 2025 году на экраны вышла историческая драма «Злой город», где актриса сыграла русскую княгиню – это её первая работа в историческом кино.
Также запланирован выход фильма «Плагиатор», сценарий которого стал последней работой её отца Ильи Шиловского.
Аглая Шиловская продолжает активно работать в кино, театре и на телевидении, оставаясь одной из самых заметных и многогранных актрис своего поколения.