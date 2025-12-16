«Лысеющие, с пивными лицами»: Алёна Водонаева высказалась о мужской красоте в шоу-бизнесе
Алёна Водонаева раскритиковала внешность российских мужчин-звёзд
Телеведущая и блогер Алёна Водонаева высказалась в шоу «БеС комментариев» о внешности мужчин в российском шоу-бизнесе, отметив, что среди популярных артистов красотой отличаются лишь единицы.
В её списке «ликвида» оказались актёры Иван Янковский, Станислав Бондаренко (авансом), Александр Абдулов и Василий Степанов. Остальные, по словам Водонаевой, можно смело относить к «скуфам» — мужчинам с более обычной внешностью, благо хотя бы без упоминания имён.
«У нас многие красномордые, толстобрюхие, кругленькие, лысеющие, с проплешинами, с пивными лицами, любящие поесть, выпить мужики. И их любит вся страна. Их любят и мужики, и женщины, потому что они сами такие же», — отметила Алёна.Блогер подчеркнула, что внешняя привлекательность не всегда играет решающую роль в популярности — артисты с обычной внешностью вызывают симпатию у зрителей за харизму и обаяние.
В комментариях зрители уже начали обсуждать, кого они считают красивым среди российских мужчин-звёзд и согласны ли с категоричной оценкой Водонаевой.