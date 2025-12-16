«Лысеющие, с пивными лицами»: Алёна Водонаева высказалась о мужской красоте в шоу-бизнесе

16 декабря 2025, 14:22

Алёна Водонаева раскритиковала внешность российских мужчин-звёзд

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* / @alenavodonaeva)

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева высказалась в шоу «БеС комментариев» о внешности мужчин в российском шоу-бизнесе, отметив, что среди популярных артистов красотой отличаются лишь единицы.





В её списке «ликвида» оказались актёры Иван Янковский, Станислав Бондаренко (авансом), Александр Абдулов и Василий Степанов. Остальные, по словам Водонаевой, можно смело относить к «скуфам» — мужчинам с более обычной внешностью, благо хотя бы без упоминания имён.





«У нас многие красномордые, толстобрюхие, кругленькие, лысеющие, с проплешинами, с пивными лицами, любящие поесть, выпить мужики. И их любит вся страна. Их любят и мужики, и женщины, потому что они сами такие же», — отметила Алёна.