Домогательства режиссёра, соблазнение сына подруги и кража картин: почему актриса Ксения Хаирова вновь оказалась в центре скандала?
Актриса театра и кино Ксения Хаирова 29 марта отмечает свое 57-летие. Дочь легендарной Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего прошла долгий путь от эпизодической роли в «Афоне» до статуса одной из самых узнаваемых актрис российского телевидения. Её фильмография насчитывает около 40 работ, а зрителям она запомнилась по роли строгой начальницы института Лидии Соколовой в сериале «Институт благородных девиц». Однако личная жизнь артистки складывалась куда драматичнее экранных сюжетов: четыре брака, громкие скандалы и даже роман с сыном бывшей подруги. Подробности — в материале «Радио 1»
Ранние годыКсения Хаирова (в девичестве Талызина) родилась 29 марта 1969 года в Москве в семье, где искусство было воздухом. Её мать — народная артистка РСФСР Валентина Талызина, отец — художник Леонид Непомнящий. Однако родители расстались, когда девочке было всего четыре года. Отец уехал в Мексику, где стал известным художником, а воспитанием Ксении занималась бабушка Анастасия Трифоновна — мать Талызиной. Сама Валентина Илларионовна позже признавалась в программе «Звёзды сошлись»:
«Я не обвиняю себя в том, что мало уделяла времени дочке. Жизнь идёт, как идёт. Это была моя работа. Я рано разошлась с мужем, мне надо было содержать маму и дочку».
Детство будущей актрисы прошло в школе с углублённым изучением иностранных языков — сегодня Хаирова свободно говорит на трёх языках. Несмотря на то что оба родителя отговаривали её от театрального поприща, Ксения поступила в ГИТИС на курс к Е. Н. Лазареву и окончила его в 1990 году. К тому времени она уже успела дебютировать в кино: в дошкольном возрасте Хаирова появилась в эпизодической роли в знаменитом фильме «Афоня». Взрослая кинокарьера началась в том же 1990 году с небольшой роли в фильме «Николай Вавилов».
Настоящая известность пришла к актрисе в 2010-м с выходом на экраны сериала «Институт благородных девиц», где она сыграла начальницу института Лидию Ивановну Соколову.
«Забавно, что поначалу девчонки меня жутко боялись, они сами в этом признались. Думали, стерва. Почему — и сами не знали... Нет, я благодарна сценаристам, было что играть. Но один раз не выдержала и спросила: что ж вы пишете мне одни трагедии, что ни сцена, то я рыдаю? На что мне ответили: «Ксения, но у вас так хорошо получается в кадре плакать!» — цитирует актрису сайт stuki-druki.com.
Всего в фильмографии Хаировой порядка 40 ролей, среди которых работы в сериалах «Гонка за счастьем», «СашаТаня», «Московская борзая» и фильме «Счастье ты моё», где она предстала в образе императрицы Александры Фёдоровны.
Ксения Хаирова всегда отличалась яркой внешностью и притягивала к себе мужские взгляды.
Ксения Хаирова всегда отличалась яркой внешностью и притягивала к себе мужские взгляды. Первым супругом актрисы стал родной брат баронессы Катерины фон Гечмен-Вальдек, выпускник МАТИ Эльдар Урманчеев. Отношения в молодой семье были наполнены любовью и пониманием до момента, пока супруг не решил эмигрировать в Америку. Ксения решила остаться на родине, и брак распался.
Второй большой любовью артистки стал коллега по цеху Александр. Ксения была на шестом месяце беременности, когда возлюбленный ушел от нее к стриптизерше.
«Я буквально вышвырнула его из своей жизни. Он со свистом летел. Я рожала сама, ребёнка записала на себя, и он никакого отношения к моей дочери не имеет», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».
Вторым законным супругом Ксении стал экономист Александр Хаиров. Она решила изменить свою фамилию и взяла фамилию мужа, под которой и прославилась. Они прожили в браке восемь лет, но их отношения разрушились из-за ревности Александра. Муж хотел жену-домохозяйку, а жена-актриса не могла себе позволить все время проводить в семье. Когда остро стал выбор между мужем и профессией, Ксения выбрала последнее.
Следующим избранником Хаировой стал мужчина по имени Юрий. Спустя несколько лет совместной жизни стало ясно, что Юрий — человек, не сумевший добиться успеха в жизни, полный зависти и неспособный радоваться достижениям своей супруги. На этом отношения актрисы и певца закончились.
После четвертых несложившихся отношений артистка стала тщательно скрывать личную жизнь.
Домогательства режиссёра и месть подруге
В последние годы Ксения Хаирова все чаще появляется на ток-шоу. В 2021 году актриса в передаче «Звезды сошлись» рассказала о том, что в начале своей карьеры она столкнулась с домогательствами со стороны режиссёра. Бывший муж актрисы Натальи Гундаревой Леонид Хейфец хотел женского внимания от Хаировой, но она ему отказала.
«У меня был случай с главным режиссером театра, это было в 90-е годы. Это не то чтобы травма, это такая дикая обида, потому что я несу это всю жизнь. Я отказала ему, он ко мне приставал недвусмысленно, подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», — вспоминала на передаче Ксения.В том же году разразился еще один скандал актрисы с бывшей подругой Мариной Ефимовой. Когда-то женщина увела у Хаировой мужчину, а актриса решила отомстить, соблазнив ее сына. 26-летний Александр решил жениться на Ксении, о чем сообщил матери.
«Я понимала, что мальчик мной увлекся. Мне было это приятно, потому что он очень напоминал Александра-старшего. У меня всплыли юношеские ностальгические воспоминания», — призналась актриса на ток-шоу «На самом деле».
Однако мать Александра не одобрила выбор своего сына и обратилась на ТВ. В итоге на шоу Ксения заявила, что её поклонник слишком торопит события, и пока ещё рано говорить о чём-то серьёзном. Между ними пока были лишь лёгкие романтические отношения.
Скандал с наследсвом отцаВ 2025 году Хаирова оказалась в центре скандала вокруг наследства отца — художника Леонида Непомнящего, скончавшегося в ноябре 2023 года. Младшая сестра актрисы по отцу Варвара Нещерет (дочь Непомнящего от второго брака) обвинила Хаирову в том, что та вывезла из мастерской картины стоимостью до 30-56 миллионов рублей. По версии обвинения, завещание было составлено в пользу младшей дочери.
Сама Ксения эти обвинения категорически отвергает, называя их «клеветой» и «враньём».
«Мне нечего комментировать. Это всё враньё, клевета. Совершенно нездоровые люди руководят моей сестрой», — заявила актриса в интервью NEWS.ru.
По её словам, она забрала картины ещё при жизни отца, спасая их от расхитителей.
«Мне позвонила лучшая подруга Тани (жены отца) и сказала: «Ксюша, надо срочно спасать картины. Там мастерская с хлипкой дверью, там проходной двор. Их бы сейчас уже не было»», — объясняла Хаирова.