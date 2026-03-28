28 марта 2026, 12:50

Актриса театра и кино Ксения Хаирова 29 марта отмечает свое 57-летие. Дочь легендарной Валентины Талызиной и художника Леонида Непомнящего прошла долгий путь от эпизодической роли в «Афоне» до статуса одной из самых узнаваемых актрис российского телевидения. Её фильмография насчитывает около 40 работ, а зрителям она запомнилась по роли строгой начальницы института Лидии Соколовой в сериале «Институт благородных девиц». Однако личная жизнь артистки складывалась куда драматичнее экранных сюжетов: четыре брака, громкие скандалы и даже роман с сыном бывшей подруги. Подробности — в материале «Радио 1»





Содержание Ранние годы Личная жизнь Домогательства режиссёра и месть подруге Скандал с наследсвом отца



Ранние годы

«Я не обвиняю себя в том, что мало уделяла времени дочке. Жизнь идёт, как идёт. Это была моя работа. Я рано разошлась с мужем, мне надо было содержать маму и дочку».

«Забавно, что поначалу девчонки меня жутко боялись, они сами в этом признались. Думали, стерва. Почему — и сами не знали... Нет, я благодарна сценаристам, было что играть. Но один раз не выдержала и спросила: что ж вы пишете мне одни трагедии, что ни сцена, то я рыдаю? На что мне ответили: «Ксения, но у вас так хорошо получается в кадре плакать!» — цитирует актрису сайт stuki-druki.com.

Личная жизнь

«Я буквально вышвырнула его из своей жизни. Он со свистом летел. Я рожала сама, ребёнка записала на себя, и он никакого отношения к моей дочери не имеет», — признавалась Хаирова в шоу «Секрет на миллион».

Домогательства режиссёра и месть подруге

«У меня был случай с главным режиссером театра, это было в 90-е годы. Это не то чтобы травма, это такая дикая обида, потому что я несу это всю жизнь. Я отказала ему, он ко мне приставал недвусмысленно, подкрадывался сзади, поднимал мои волосы и очень мерзко целовал в шею», — вспоминала на передаче Ксения.

«Я понимала, что мальчик мной увлекся. Мне было это приятно, потому что он очень напоминал Александра-старшего. У меня всплыли юношеские ностальгические воспоминания», — призналась актриса на ток-шоу «На самом деле».

Скандал с наследсвом отца

«Мне нечего комментировать. Это всё враньё, клевета. Совершенно нездоровые люди руководят моей сестрой», — заявила актриса в интервью NEWS.ru.

«Мне позвонила лучшая подруга Тани (жены отца) и сказала: «Ксюша, надо срочно спасать картины. Там мастерская с хлипкой дверью, там проходной двор. Их бы сейчас уже не было»», — объясняла Хаирова.