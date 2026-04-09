Довела Марка Богатырева до больницы и сделала аборт: что скрывает звезда «Кухни» Елена Подкаминская и в чем ее заподозрили поклонники?
Звезда популярных сериалов «Кухня», «ИП Пирогова» и «Жена олигарха» Елена Подкаминская 10 апреля отмечает своё 47-летие. Актриса, которую миллионы зрителей узнали благодаря ярким телевизионным ролям, уже много лет активно играет в театре и снимается в полнометражном кино. Как живёт артистка сегодня, чем занимается и что известно о её личной жизни, расскажет «Радио 1».
Биография Елены Подкаминской: детство и творческий путьЕлена Подкаминская родилась в творческой семье — её отец был музыкантом, а мать преподавала. Именно родители стали для актрисы опорой и поддержкой.
«У меня родители необыкновенные. Они — мой главный пример мудрости, добра и терпения. Семья — моя банда и мой тыл. И я рада, что они всегда и во всем мне помогают, поддерживают и вдохновляют», — говорила актриса.С юных лет она занималась музыкой и танцами, а после школы решила попробовать себя в актёрском искусстве. Первая попытка поступить в ГИТИС окончилась неудачей, зато вторая — в Театральное училище имени Щукина — оказалась успешной.
Обучалась Подкаминская у самого Александра Ширвиндта, который в 2000 году пригласил молодую актрису в труппу Театра сатиры. На этой сцене она сыграла в десятках постановок: от «Собаки на сене» и «Слишком женатого таксиста» до «Малыша и Карлсона» и «Распутника».
«Я очень признательна своему учителю, Александру Анатольевичу Ширвиндту, он всегда относился ко мне очень доверительно, и его поддержка в моем актерском становлении неоценима», — рассказывала она.Особенной вехой в своей театральной карьере актриса называет моноспектакль «Неосторожная актриса». Уже с 2017-го он вошёл в репертуар Новой сцены Театра Вахтангова.
Фильмы и сериалы Елены Подкаминской: сериал «Кухня»Дебют Елены в кино состоялся в 2002 году — в фильме «Неудача Пуаро». Затем была роль в культовой комедии «О чём говорят мужчины», но настоящую славу актрисе принесла «Кухня». Роль арт-директора Виктории Гончаровой сделала её лицом сериала и любимицей зрителей.
«Роль Виктории Сергеевны в "Кухне" стала для меня ролью "на сопротивление". При всей ее эмоциональности и трепетности Виктория Сергеевна достаточно прагматичная и бескомпромиссная особа. Я совсем не такая», — делилась Подкаминская.После этого были успешные проекты: «Спящие», «ИП Пирогова», «Ева, рожай!», «Жена олигарха», фильм «Варавва» и свежий детектив «Красный шелк».
После «Кухни» внешность актрисы стала предметом обсуждений. Поклонники заметили изменения: более выразительные черты лица, стройная фигура, ухоженный вид. Кто-то считает, что Подкаминская сделала пластику — якобы меняла форму носа, губ и даже увеличила грудь.
Другие же уверены: всё дело в возрасте, уходе и грамотном макияже. Сама актриса слухи не комментирует. Она признаётся лишь в одном: следит за собой, занимается спортом, соблюдает здоровый образ жизни. Иногда фанаты критикуют её за излишнюю худобу, но Елена с улыбкой отвечает тренировками и фото с залов.
«Для меня недопустимы любые суррогатные изделия типа колбасы, сосисок, консервов, а еще уксусные приправы, майонез, сахар, кремовые тортики, блюда с навороченными соединениями разных продуктов», — рассказывала девушка.
Личная жизнь Елены Подкаминской: от первой любви до многодетного материнстваПервый серьёзный роман у Елены случился в юности — и закончился болезненно. Причиной разрыва стала ревнивая мама возлюбленного, которая пыталась управлять отношениями пары. Подкаминская долго переживала расставание, но нашла счастье с бизнесменом Александром Пляцевым. В 2009 году пара поженилась, а в 2010-м у них родилась дочь Полина.
Мама, актриса, жена — Елена умело совмещала все роли, стараясь не упускать важные моменты в жизни ребёнка, но и не останавливая карьеру.
Подкаминская не раз делала сложный выбор между работой и семьёй. Ради общения с дочерью она могла отказаться от съёмок, но в другие моменты — как, например, участие в шоу «Танцы со звёздами» и «Ледниковый период» — жертвовала отпуском и временем с Полиной.
Слухи о романе с Марком БогатыревымВо время съёмок «Кухни» в СМИ всплыла тревожная новость — Марка Богатырева, партнёра Подкаминской, экстренно госпитализировали. Он позже признался, что страдал от депрессии из-за переутомления и недосыпа. Однако поползли слухи, что на его состояние могла повлиять и личная драма — якобы безответная любовь к Елене. Однако ни Подкаминская, ни Богатырёв слухи не подтверждали.
Тем более, в 2015 году актриса развелась с Пляцевым. Поговаривали, что супруги могли рассататься как раз из-за Богатырева, а также ходили слухи, что Елена сделала аборт от актера.
«Я столько "интересного" и необычного о себе, бывает, узнаю! К примеру, что первый муж оставил меня чуть ли не в переходе без средств к существованию. В то время как Саша — потрясающий человек, мой настоящий друг, родной человек, и нет такой моей просьбы, на которую бы он не откликнулся и по сей день. Все, что связано с образованием и жизнью Полины, он финансово обеспечивает, постоянно с ней общается и безумно ее любит!», — подчеркивала она.
Новая глава: карьера, семья и любовьВ 2017 году актриса снова вышла замуж — за предпринимателя Дениса Гущина. В этом союзе она родила ещё двоих детей: дочь Еву и сына Александра. Сейчас Елена — многодетная мама, но не теряет связи с профессией.
«Я была уверена, что родится дочка. Лежу на УЗИ и вдруг вижу вот это место... У меня так сердце екнуло! Я спрашиваю: "А пол какой?". Врач говорит: "Мальчик". У меня было ощущение, что я получила "Оскар" или выиграла Олимпиаду. Конечно, я хотела и звала сынка. Думала: "Интересно воспитать настоящего мужчину"», — рассказывала Елена.
Она признаётся, что не может представить себя вне семьи. Даже на съёмках она регулярно звонит домой, интересуется делами детей и старается находить время на свидания с мужем.
«Да, я не сплю! Такой опции в моей жизни нет. Если раньше я могла четко определить границу между днем и ночью, то за последние пять лет материнства она исчезла, появилось ощущение непрерывности. И удивительное дело, не могу отучить себя не хотеть спать», — призналась актриса.Несмотря на внешнее благополучие семьи, общих детей и отсутствие публичных конфликтов, брак Елены Подкаминской и Дениса Гущина завершился разводом. Бракоразводный процесс начался 23 декабря 2025 года с подачи заявления, однако в феврале разбирательство было приостановлено для предоставления супругам срока на примирение. Итоговое решение было вынесено 27 марта 2026 года в отсутствие обеих сторон, которые не явились на судебное заседание.
Елена Подкаминская сегодняСегодня основной фокус её деятельности сосредоточен на киноиндустрии и театре, где она остается одной из ведущих актрис. Елена не делает пауз в карьере и регулярно появляется на светских мероприятиях.
В 2026 году ожидается премьера сериала «Очарованные» на платформе «Кинопоиск». В проекте Елена играет одну из главных ролей.