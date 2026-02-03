«Другие психические и физические отклонения»: Нарколог прокомментировал паническую атаку Лолиты Милявской на фоне курения

03 февраля 2026, 17:25

Нарколог Сараев: паническая атака Лолиты может говорить о серьезных отклонениях

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

У 62-летней певицы Лолиты Милявской случилась паническая атака из-за сигарет. Она рассказала, что не смогла понять, что с ней происходит, произошел спазм сосудов, затем — скачок давления и атака. Звезда смогла вызвать скорую, медики помогли ей и дали четкую рекомендацию: бросать курить.





Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» заявил, что подобная реакция организма на сигареты — частое явление, особенно после того, как стали популярны вейпы и электронные сигареты.





«На фоне них, наблюдаются симптомы, связанные с гипоксией и паническими атаками. Но в большей степени это связано с нарушениями комплексными, то есть там должны быть ещё и другие психические и физические отклонения — например, нарушение артериального давления, сердечно-сосудистые и неврологические расстройства», — сказал он.

«Тут ещё имеются другие вещи: например, человек курит определенную дозировку, а потом прилетает нехорошая новость, он нервничает и выкуривает в два раза больше. Это может быть явная причина того, что возникнет паническая атака или другая психофизиологическая реакция на количество никотина, которое является чрезмерным», — объяснил нарколог.

«Никотин — психоактивное вещество, проникающее во все сферы жизнедеятельности, все органы. Когда человек бросает курить, возникает синдром отмены. Он сопровождается повышением или снижением артериального давления, головокружением, обмороками и так далее. Но тем не менее бросить сигареты можно в любом возрасте», — пояснил Сараев.