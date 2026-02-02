Достижения.рф

Лолита докурилась до скорой: отпуск закончился панической атакой

Электронные сигареты довели Лолиту до спазма сосудов
Лолита Милявская (Фото: Instagram* / @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская призналась, что отдых обернулся для неё серьёзным стрессом из-за чрезмерного увлечения электронными сигаретами. Об этом сообщает Super.



Во время отпуска певице стало плохо — началась паническая атака и резко поднялось давление, из-за чего пришлось срочно вызывать скорую помощь.

Медики диагностировали у артистки спазм сосудов и прямо указали на причину — курение электронных сигарет. По словам Лолиты, до приступа она выкуривала эквивалент двух пачек в день. Врачи предупредили: если не отказаться от вредной привычки, подобные состояния могут повторяться и закончиться куда серьёзнее.

После случившегося певица решила всерьёз заняться своим здоровьем и начать борьбу с курением, признав, что раньше игнорировала все предупреждения.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

