Ирина Пинчук в больнице: бывший муж снова вмешивается в её жизнь

Блогер Ирина Пинчук записала видео из палаты под капельницей
Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Ирина Пинчук попала в больницу и поделилась тревожными кадрами из палаты под капельницей. Об этом сообщает Super.



Сначала блогерша не комментировала своё состояние, но вскоре нашла повод — бывший муж Арай Чобанян снова вмешался в её жизнь.

Пинчук не стала выгонять его, но публично оставила постразводные комментарии, касающиеся давней обиды.

В частности, она напомнила о поздних ночных сообщениях вроде «спишь?», когда она пыталась начать жизнь с чистого листа.

Софья Метелева

