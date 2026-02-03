Ирина Пинчук в больнице: бывший муж снова вмешивается в её жизнь
Блогер Ирина Пинчук записала видео из палаты под капельницей
Ирина Пинчук попала в больницу и поделилась тревожными кадрами из палаты под капельницей. Об этом сообщает Super.
Сначала блогерша не комментировала своё состояние, но вскоре нашла повод — бывший муж Арай Чобанян снова вмешался в её жизнь.
Пинчук не стала выгонять его, но публично оставила постразводные комментарии, касающиеся давней обиды.
В частности, она напомнила о поздних ночных сообщениях вроде «спишь?», когда она пыталась начать жизнь с чистого листа.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России