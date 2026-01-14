«Завидовала его жене»: Лолита рассказала о тайной ревности к семье Золотовицкого

14 января 2026, 14:36

Певица Лолита прокомментировала смерть Игоря Золотовицкого

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская в разговоре с изданием VOICE прокомментировала новость о смерти заслуженного артиста России Игоря Золотовицкого. Актёр скончался на 65-м году жизни.





Лолита заявила, что не может осознать эту утрату. Она отметила, что всегда видела Золотовицкого жизнерадостным и преданным семье и профессии.



Певица вспомнила их совместную работу в сериале «Актрисы». По её словам, между дублями Золотовицкий часто решал бытовые вопросы своей жены по телефону.

«И я в момент между дублями сидела и думала: «Как же повезло его жене!» — что это настоящий двухметровый красивый и талантливый человек, который является таковым во всех смыслах этого слова. И я им между дублями честно завидовала, поэтому записала его как «Мосгаз», — рассказала Милявская.