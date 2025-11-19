Дружба с Кеннеди, 57 лет брака и развеянный над Россией прах: какие тайны скрывала Майя Плисецкая и почему сделала аборт?
20 ноября 2025 года исполнится 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой — выдающейся балерины XX века, чье имя стало символом совершенства, грации и артистического таланта. Ее харизма, уникальный стиль и безграничная преданность искусству делают юбилей Плисецкой событием, которое невозможно обойти стороной. Подробности о жизни балерины — в материале «Радио 1».
Биография Майи Плисецкой
Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Её отец, Михаил Плисецкий, занимал должность чиновника, а мать, Рахиль Мессерер, была актрисой немого кино. В конце 1930-х годов родители будущей балерины подверглись репрессиям, что стало серьезным испытанием для девочки.
В 1934 году Майя поступила в Московское хореографическое училище Большого театра, начав свой путь в мире искусства. С началом Великой Отечественной войны её с матерью эвакуировали в Свердловск (ныне Екатеринбург), где она продолжила обучение и подготовку к сценической карьере. В 1943 году она успешно завершила учебу.
Карьера
С первых шагов в карьере Майя Плисецкая продемонстрировала выдающийся актерский талант в трагедийном амплуа. Она мастерски передавала эмоции не только через движения, но и посредством взгляда, превращая каждого персонажа в живую и запоминающуюся историю.
Её дебют состоялся в июне 1941 года на выпускном концерте училища, где Майя танцевала под сопровождение оркестра Большого театра. Вскоре после этого её приняли в труппу, и, как и многие выпускники, она начала свою карьеру с участия в кордебалете. Соло были редки, но Плисецкая активно выступала на концертах. Именно тогда на московских сценах впервые появился её знаменитый «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса.
В 1945 году Майя впервые исполнила роль феи Осени в балете Сергея Прокофьева «Золушка», а затем сыграла главную героиню в «Раймонде» Александра Глазунова. Постепенно ключевые партии в Большом театре стали неотъемлемой частью её репертуара. В 1947 году девушка дебютировала в роли Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» Петра Чайковского, после чего её список ролей пополнился такими партиями, как Зарема в «Бахчисарайском фонтане», Царь-девица в «Коньке-Горбунке», Хозяйка Медной горы в «Сказе о каменном цветке», Джульетта в «Ромео и Джульетте» и Аврора в «Спящей красавице».
1960 год стал важным этапом в карьере Плисецкой: после ухода Галины Улановой со сцены она заняла место прима-балерины Большого театра. В 1967 году для неё был специально создан балет «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина.
Майя Плисецкая также проявила себя как талантливый хореограф. Она участвовала в постановках таких балетов, как «Раймонда», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Конек-Горбунок», «Спартак» и «Анна Каренина». Её работы неоднократно демонстрировались в фильмах и на телевидении, а сама знаменитость выступала на сценах ведущих театров мира.
В 1983 году балерину пригласили на должность художественного руководителя балета Римской оперы. За полтора года работы в Италии она поставила несколько спектаклей, включая «Федру» Жоржа Орика, а в 1984 году представила в Риме «Раймонду». С 1988 по 1990 годы Плисецкая возглавляла балетную труппу «Театро лирико насиональ» в Мадриде, где ставила новые постановки и выступала в роли исполнительницы, включая «Кармен-сюиту».
Майя Михайловна поддерживала теплые дружеские отношения с Робертом Кеннеди, кандидатом в президенты США. Их знакомство произошло во время второго американского гастрольного тура балерины. Политик открыто восхищался Плисецкой и регулярно поздравлял её с днём рождения, который совпадал с его собственным. Первым подарком от Кеннеди стал золотой браслет с двумя инкрустированными брелоками: один символизировал знак зодиака Скорпион, объединявший их, а другой изображал Святого Архангела Михаила.
В январе 1990 года состоялся последний спектакль Плисецкой на сцене Большого театра — «Дама с собачкой» Родиона Щедрина. После этого она продолжала гастрольную деятельность за рубежом, проводила мастер-классы и сотрудничала с известными хореографами, такими как Ролан Пети и Морис Бежар. В 1992 году в Париже состоялась премьера балета «Безумная из Шайо», созданного по её инициативе на музыку Щедрина.
Личная жизнь Майи Плисецкой
В 1956 году Майя Плисецкая впервые вышла замуж за Мариса Лиепу, солиста балета. Этот брак продлился всего три месяца.
В 1958 году балерина стала женой композитора Родиона Щедрина. Инициатором брака стала сама Плисецкая. Их союз стал редким примером семьи, где оба супруга получили звание Народного артиста СССР.
Плисецкая была старше Щедрина на девять лет. Их отношения начались в 1958 году, когда композитор под предлогом изучения балета посетил премьеру «Спартака», в котором участвовала балерина. На тот момент он писал музыку к «Коньку-Горбунку» для Большого театра.
Для Родиона это были первые серьёзные отношения. Позже он признавался, что в его жизни было всего две значимые женщины — мать и жена Майя Плисецкая.
Во время поездки в Сочи с Щедриным Плисецкая забеременела, но приняла решение сделать аборт.
«Появились все признаки, что забеременела. В Москву надо возвращаться. А может, родить? И расстаться с балетом? Жалко. После "Спартака" и чешского турне я в хорошей форме. Худая. Повременю маленько. Срок еще есть. Танцевать или детей нянчить — выбрала первое. Щедрин без восторга, но согласился», — признавалась балерина.
Композитор понимал, что искусство балета — все для его супруги, и смог продлить ей сценическую жизнь.
«Он удержал меня на плаву. Родион писал мне балеты, дарил идеи, вдохновлял. Это уникально, это редкость. Потому что он редкий, он уникальный. Я таких людей, как он, просто не знаю. Таких целостных, таких самостоятельных по мысли, таких талантливых, даже гениальных», — говорила Плисецкая.
Балерина утверждала, что у её мужа нет никаких недостатков, он уникален и гениален. Щедрин же называл жену инопланетянкой, женщиной, прилетевшей на Землю из другой галактики.
Они прожили вместе 57 лет. Родион Константинович мечтал о ребёнке, надеясь, что однажды его жена решится на этот шаг, но Плисецкая оставалась непреклонной.
«Мы бы заботились только о нем, думали только о нем, жили бы только ради него. А я тогда к такой жертвенности не была готова. Рождение ребенка — это минимум один пропущенный год карьеры. Я была не уверена в том, что, испортив фигуру и пропустив год, смогла бы вернуться на сцену. Риск был огромен. И я не рискнула», — заявляла прима.
Смерть Майи Плисецкой
2 мая 2015 года в Мюнхене на 89-м году жизни скончалась Майя Плисецкая. Причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда. Тело балерины кремировали.
Согласно общей воле пары, предполагалось, что прах Плисецкой будет объединён с прахом Щедрина и развеян над территорией России. Композитор ушел из жизни 29 августа 2025 года.
26 июля 2022 года в Москве начал работу музей-мемориальная квартира Майи Плисецкой.
Экспозиция музея позволяет посетителям ознакомиться с интерьером квартиры, личными вещами и документами супругов, а также с фотографиями Плисецкой, её сценическими костюмами и нарядами.