Умер актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков

SHOT: актера «Лихих» Вячеслава Полякова не стало возрасте 45 лет из-за рака
Актер сериалов «Лихие» и «Диверсант» Вячеслав Поляков умер в возрасте 45 лет. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Поляков ушел из жизни 12 ноября, однако эта информация стала известна только сейчас. Причиной его смерти стала онкология. Уточняется, что болезнь развивалась стремительно.

Вячеслав Поляков сыграл более чем в тридцати проектах, среди которых «Лихие», «Скиф», «Ищейка», «Диверсант» и «Спецназ 2». Кроме того, он занимался преподаванием сценического движения.

