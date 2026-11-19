19 ноября 2026, 13:58

Майя Плисецкая (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

20 ноября 2026 года исполнится 101 год со дня рождения Майи Плисецкой. Балерина прославилась партиями в «Лебедином озере» и «Кармен-сюите», выступала на ведущих мировых сценах и почти 57 лет прожила в браке с композитором Родионом Щедриным. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Майи Плисецкой Начало карьеры в Большом театре Главные роли Майи Плисецкой Постановки и работа за рубежом Знакомство с Робертом Кеннеди Мужья Майи Плисецкой Почему у Майи Плисецкой не было детей Последние годы и смерть балерины Музей Майи Плисецкой в Москве

Детство и семья Майи Плисецкой

Начало карьеры в Большом театре

Главные роли Майи Плисецкой

Майя Плисецкая (Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Постановки и работа за рубежом

Знакомство с Робертом Кеннеди

Мужья Майи Плисецкой

Почему у Майи Плисецкой не было детей

Последние годы и смерть балерины

Музей Майи Плисецкой в Москве