Дружба с Кеннеди, 57 лет любви и завещание о прахе: что известно о личной жизни Майи Плисецкой и почему она решилась на аборт?
20 ноября 2026 года исполнится 101 год со дня рождения Майи Плисецкой. Балерина прославилась партиями в «Лебедином озере» и «Кармен-сюите», выступала на ведущих мировых сценах и почти 57 лет прожила в браке с композитором Родионом Щедриным. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство и семья Майи ПлисецкойМайя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее отец Михаил работал чиновником, а мать Рахиль Мессерер снималась в немом кино. В конце 1930-х годов родители будущей артистки подверглись репрессиям. В 1934 году девочка поступила в Московское хореографическое училище. Во время Великой Отечественной войны она оказалась в эвакуации в Свердловске и продолжила занятия. Учебу Плисецкая завершила в 1943 году.
Начало карьеры в Большом театреВ июне 1941 года Плисецкая выступила на выпускном концерте училища под аккомпанемент оркестра Большого театра. Позднее молодая артистка вошла в состав труппы и начала карьеру в кордебалете. В первые годы ей редко доставались сольные партии, поэтому она много танцевала на концертах. В этот период московская публика впервые увидела в ее исполнении номер «Умирающий лебедь» на музыку Камиля Сен-Санса.
Главные роли Майи ПлисецкойВ 1945 году балерина исполнила партию феи Осени в «Золушке» Сергея Прокофьева. Затем она станцевала главную роль в «Раймонде» Александра Глазунова. В 1947 году артистка впервые вышла на сцену в образе Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» Петра Чайковского. Позже в ее репертуаре появились Зарема из «Бахчисарайского фонтана», Царь-девица из «Конька-Горбунка» и Джульетта из «Ромео и Джульетты». Среди других известных работ Плисецкой — партии Авроры в «Спящей красавице» и Хозяйки Медной горы в «Сказе о каменном цветке».
После ухода Галины Улановой со сцены в 1960 году Плисецкая заняла место примы-балерины Большого театра. В 1967-м специально для нее создали балет «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе в оркестровке Родиона Щедрина. Партия Кармен стала одной из самых известных работ артистки.
Постановки и работа за рубежомПлисецкая выступала на сценах ведущих театров мира, участвовала в постановках и работала как хореограф. Зрители могли увидеть ее искусство в фильмах и телепрограммах. В 1983 году балерина возглавила балет Римской оперы. За полтора года работы в Италии она поставила несколько спектаклей. Среди них — «Федра» на музыку Жоржа Орика и «Раймонда», которую представили в Риме в 1984 году. С 1988 по 1990 год Плисецкая руководила балетной труппой «Театро лирико насиональ» в Мадриде. Там она занималась постановками и продолжала выступать, в том числе в «Кармен-сюите».
Знакомство с Робертом КеннедиВо время второго гастрольного тура по США Плисецкая познакомилась с американским политиком Робертом Кеннеди. Он восхищался ее талантом и поздравлял артистку с днем рождения: оба родились 20 ноября. Первым подарком Кеннеди стал золотой браслет с двумя брелоками. Один изображал Скорпиона — общий знак зодиака балерины и политика, другой — архангела Михаила.
Мужья Майи ПлисецкойВ 1956 году Плисецкая вышла замуж за солиста балета Мариса Лиепу. Их брак продлился три месяца. В 1958 году артистка стала женой композитора Родиона Щедрина. Они прожили вместе почти 57 лет. Супруги сотрудничали и в искусстве: композитор писал музыку для балетов с участием жены, поддерживал ее творческие идеи. Плисецкая высоко ценила талант мужа и говорила, что он помог ей продлить сценическую жизнь. Щедрин называл супругу женщиной, словно прилетевшей из другой галактики.
Почему у Майи Плисецкой не было детейБалерина рассказывала, что во время поездки в Сочи забеременела, но решила прервать беременность. Она опасалась, что перерыв помешает ей вернуться на сцену в прежней форме. По словам Плисецкой, она тогда не чувствовала готовности посвятить себя воспитанию ребенка и выбрала балет. Щедрин мечтал о детях, однако пара так и не стала родителями.
Последние годы и смерть балериныВ январе 1990 года Плисецкая в последний раз выступила на сцене Большого театра в спектакле «Дама с собачкой» на музыку Щедрина. После ухода из театра она продолжала гастролировать, давала мастер-классы и сотрудничала с хореографами Роланом Пети и Морисом Бежаром.
В 1992 году в Париже состоялась премьера балета «Безумная из Шайо». Спектакль появился по инициативе артистки, музыку написал ее муж. Майя Плисецкая умерла 2 мая 2015 года в Мюнхене. Ей было 89 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт миокарда. Тело балерины кремировали. Супруги хотели, чтобы после смерти их прах соединили и развеяли над Россией. Родион Щедрин умер 29 августа 2025 года.