17 ноября 2026, 18:03

Мария Погребняк скрыла от продюсеров травму перед участием в шоу

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Блогер Мария Погребняк призналась в программе «УТРО.ТНТ», что перед участием в реалити-шоу «Звёзды в джунглях» не стала сообщать продюсерам о серьёзных проблемах со здоровьем. Несмотря на запрет врачей, которые не рекомендовали ей отправляться на съёмки из-за полученной травмы, Мария решила не отказываться от возможности принять участие в проекте.





Однако во время пребывания на реалити состояние блогера ухудшилось. Из-за травмы начался воспалительный процесс, и Погребняк пришлось принимать антибиотики. Тем не менее она продолжила участие в шоу, а о последствиях своего решения задумалась уже после возвращения домой.



Когда Мария прилетела в Москву, ей потребовалась срочная медицинская помощь. Блогера сразу направили на операцию, поскольку возникшие проблемы со здоровьем уже нельзя было откладывать.



Погребняк подчеркнула, что не собиралась использовать травму как повод привлечь к себе внимание зрителей или вызвать сочувствие участников проекта. Она считает, что решение отправиться на съёмки было исключительно её личным выбором и ответственность за него лежит на ней.





«Для меня моя травма не была инструментом для шоу. Это личное. То, что я туда поехала, моя зона ответственности», — рассказала Погребняк.