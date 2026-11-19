19 ноября 2026, 00:15

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) готовит завещание на случай неблагоприятного исхода лечения онкологии. Об этом она сообщила в среду в трансляции на своей странице в соцсети Instagram*.





Чекалина рассказала, что обсудила с родными все возможные варианты развития событий. Она понимает: при тяжёлой болезни нельзя исключать трагический исход, игнорировать этот факт бессмысленно. Кроме того, блогер подчеркнула, что у неё самые опасные метастазы — в головном мозге.



По словам Лерчек, все операции связаны с реальным риском и могут привести к страшным последствиям. В худшем случае человек окажется в вегетативном состоянии.



«Я сразу сказала Луису, что если такое произойдет — мы с ним говорим обо всем, — я не хочу жить и быть «овощем». Я не хочу, чтобы ко мне приходили дети. Я в завещании все это укажу», — поделилась блогер с подписчиками.