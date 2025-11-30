Дружба с Литвиным, лишение гражданства и избиение бойцом поп-ММА: как живет сейчас блогер Subo?
Чеченский боец поп-MMA избил объявленного в розыск блогера Subo (Субхана Мамедова) в прямом эфире. О том, что произошло на самом деле, как сейчас живет блогер и за что его лишили гражданства — в материале «Радио 1».
Биография блогера Subo
Известный блогер Subo (Субхан Мамедов), родился 31 июля 1999 года в Москве. По национальности он азербайджанец. Еще в шестом классе Мамедов создал страницу в Instagram*, где начал делиться видео со своими шалостями.
После окончания школы Subo поступил в Московский государственный технический университет имени Баумана на специальность «инженерный бизнес». Учеба ему не очень нравилась, но он нашел свое призвание в футболе, став полузащитником университетской сборной. Именно благодаря увлечению спортом парень познакомился с популярным блогером-пранкером Михаилом Литвиным.
Кроме пранков, Subo создавал контент о автомобилях, выпускал собственные песни и демонстрировал роскошную жизнь. Также он открыл несколько бургерных.
Дружба блогера Subo с Литвиным
Мамедов и Литвин долгое время были близкими друзьями и активно публиковали совместные ролики, что приносило им всё большую популярность. Однако вскоре стало известно, что их пути разошлись.
Субо подтвердил, что больше не дружит с Литвиным. Ранее подписчики заметили, что оба блогера отписались друг от друга в запрещённой соцсети.
«Я за него дрался на улице, я его прикрывал, и также он меня прикрывал, и он ко мне всегда относился хорошо. Это мой брат, мой самый лучший друг в жизни. Я никогда не мог поверить в то, что мы с ним сможем разойтись», — сказал пранкер на одной из трансляций.
Мемы с участием Subo
Мамедов стал скандально известен благодаря пранкам с Михаилом Литвиным. В одном из видео они пришли в мебельный магазин, переоделись в нижнее бельё и легли на кровать. В другом ролике блогер вынес из кафе вешалку с одеждой. Subo также часто шутил над случайными прохожими на улицах.
Некоторые его видео были связаны с полицией. В одном из них Мамедов переоделся в сотрудника ДПС. Согласно утверждениям, в другом ролике он пытался спровоцировать полицейских, держа в руках пистолет. В еще одном видео Subo называл военнослужащих своей охраной.
Скандалы с участием Subo
Блогер неоднократно становился героем публикаций СМИ из-за своих неоднозначных поступков. Так, в 2019 году он заявил, что выбежит на поле на матче Лиги чемпионов, однако в итоге упал с трибуны и сломал руку.
В другой раз Мамедов устроил фанатскую встречу в Узбекистане, пообещав раздавать пришедшим деньги. В результате на месте мероприятия произошла давка, собравшихся разгоняли сотрудники полиции, а блогеру выписали штраф.
Кроме того, Субо обвиняли в том, что в продаваемых им курсах не содержится полезной информации, а также в том, что он наживается на подписчиках, рекламируя сомнительные способы заработка.
Почему Subo лишили гражданства?
Правоохранительные органы инициировали проверку в отношении блогера Subo после появления видеоматериалов, которые, по их мнению, унижают честь и достоинство сотрудников полиции. По данным следствия, Мамедов на протяжении длительного времени создавал провокационный контент, направленный на формирование негативного восприятия власти и правоохранительных структур.
В ходе проверки выяснилось, что при подаче заявления на гражданство России блогер предоставил ложные сведения. Важно отметить, что у него до сих пор сохраняется гражданство Азербайджана.
Утверждается, что Мамедову запретили въезд в Россию на срок в 70 лет. В настоящее время он находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Что случилось с Subo, кто его избил
Недавно блогер Subo (Субхан Мамедов) подвергся нападению во время прямого эфира в Дубае. Конфликт произошёл с чеченским бойцом поп-ММА Шовхалом Чурчаевым, которого Мамедов сам пригласил на трансляцию.
Инцидент произошёл 28 ноября. Во время стрима между блогером и бойцом возникла ссора. Subo утверждал, что Шовхал якобы унижался перед главой UFC Дэйной Уайтом, умоляя его дать контракт. Когда Чурчаев возмутился, Мамедов обвинил его в отсутствии чувства юмора.
Вскоре разговор перешёл в агрессивную стадию. Шовхал начал наносить Subo удары ладонью и коленями, бросил его на пол, а затем пытался заставить извиниться на камеру, стоя на коленях.
29 ноября в интернете появился снимок Subo с синяками на лице. Блогер не прокомментировал публикацию, и неизвестно, являются ли повреждения реальными.
Как накажут обидчика Subo, что ему грозит в Дубае
Адвокат по уголовным делам Максим Сильвестри в интервью «Газете.ru» заявил, что в Дубае Чурчаеву может грозить серьёзное наказание за избиение. Законы Эмиратов строго относятся к подобным инцидентам, особенно если пострадавшему действительно были причинены телесные повреждения. Возможны депортация, запрет на въезд и другие правовые последствия.
Однако некоторые сомневаются в реальности произошедшего избиения Subo. Согласно информации СМИ, Субхан Мамедов, вероятно, знал о вспыльчивости Шовхала, но продолжал его провоцировать. Примечательно, что когда блогер подполз к компьютеру и остановил стрим, никаких видимых повреждений на его лице не было.