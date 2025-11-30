30 ноября 2025, 11:57

Субхан Мамедов (Subo) (Фото: Инстаграм* @subo_m)

Чеченский боец поп-MMA избил объявленного в розыск блогера Subo (Субхана Мамедова) в прямом эфире. О том, что произошло на самом деле, как сейчас живет блогер и за что его лишили гражданства — в материале «Радио 1».





Содержание Биография блогера Subo Дружба блогера Subo с Литвиным Мемы с участием Subo Скандалы с участием Subo Почему Subo лишили гражданства? Что случилось с Subo, кто его избил Как накажут обидчика Subo, что ему грозит в Дубае

Биография блогера Subo

Дружба блогера Subo с Литвиным

Михаил Литвин и Субхан Мамедов (Subo) (Фото: Инстаграм* @subo_m)



«Я за него дрался на улице, я его прикрывал, и также он меня прикрывал, и он ко мне всегда относился хорошо. Это мой брат, мой самый лучший друг в жизни. Я никогда не мог поверить в то, что мы с ним сможем разойтись», — сказал пранкер на одной из трансляций.

Мемы с участием Subo

Скандалы с участием Subo

Субхан Мамедов (Subo) (Фото: Инстаграм* @subo_m)



Почему Subo лишили гражданства?

Субхан Мамедов (Subo) (Фото: Инстаграм* @subo_m)



Что случилось с Subo, кто его избил

Шовхал Чурчаев (Фото: Инстаграм* ​@shovkhal_churchaev)



Как накажут обидчика Subo, что ему грозит в Дубае