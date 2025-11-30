Фронтмена The Hatters трижды штрафовали в 2025 году

30 ноября 2025, 09:14

Музыканта The Hatters Музыченко трижды штрафовали за неоплату в срок штрафов

Юрий Музыченко (Фото: Telegram @thehttrs)

Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда в Санкт-Петербурге.