Фронтмена The Hatters трижды штрафовали в 2025 году
Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда в Санкт-Петербурге.
Музыченко трижды привлекали к административной ответственности за неуплату административного штрафа в установленные сроки. Согласно статье 20.25 КоАП РФ, это правонарушение может повлечь за собой наказание в виде штрафа, увеличенного вдвое, административного ареста на срок до 15 суток или обязательных работ на 50 часов.
Однако конкретные причины предыдущих штрафов и сумма новых, назначенных судом, не разглашаются.
Кроме того, в отношении Музыченко возбуждено еще одно аналогичное административное дело, которое на текущий момент остается нерешенным.
