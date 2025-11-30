В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной
Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов призвал Верховный суд принять новое решение по скандальному делу певицы Ларисы Долиной, передает РИА Новости.
В прошлый четверг кассационный суд второй инстанции отклонил апелляцию Полины Лурье. Она оспаривала право собственности на квартиру, которую приобрела у Ларисы Долиной. В результате суд оставил недвижимость в собственности у певицы.
«Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа», — отметил депутат.
Гаврилов подчеркнул, что такое решение может изменить подход к рассмотрению жилищных споров и продемонстрировать, что честный покупатель не должен нести все риски, связанные с обманом третьих лиц.
